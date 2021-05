‘Sorpasso’ de Más Madrid a un PSOE que vive su peor momento en la Comunidad

Las encuestas supieron vaticinar la victoria de Isabel Díaz Ayuso, pero lo que ninguna anticipó fue que la gran ganadora de la noche en el bloque de la izquierda sería Mónica García. En un momento en el que Ciudadanos desaparece de la Asamblea y Pablo Iglesias abandona la política y deja sin líder a Unidas Podemos en Madrid, Más País ha dado pasos adelante hasta colocarse como primera fuerza de la izquierda en la Comunidad de Madrid, dando un giro en el tablero político madrileño.

La peor pesadilla del PSOE se cumple. Lo que nunca ha logrado Unidas Podemos lo ha conseguido la escisión que impulsó el ex fundador morado Íñigo Errejón junto a la ex alcaldesa Manuela Carmena: protagonizar el sorpasso a los socialistas. No obstante, tan solo ha sido en votos ya que ambas formaciones han obtenido 24 escaños en la Asamblea, muy lejos de los 65 que ha alcanzado el PP.

La candidata de Más Madrid en las elecciones a la Comunidad de Madrid, Mónica García, y el líder de Más País, Íñigo Errejón (i), tras la valoración de los resultados electorales en la sede del partido en la capital. EFE/Zipi

García asume así el reto de liderar la oposición al lograr 3.831 apoyos más que Ángel Gabilondo. Esta doctora del Hospital 12 de octubre ha pasado de ser la gran desconocida de la campaña a la gran revelación. “Esta noche se demuestra que hay un espacio político verde, feminista y madrileño que no sólo se consolida, sino que además tiene un amplio margen de crecimiento”, ha declarado la candidata de Más País tras conocer los resultados.

No obstante, pese a reconocer que su partido ha superado todas las expectativas, ha lamentado el resultado. “Creo que los datos son malos, claramente. El bloque progresista ha perdido espacio”, ha admitido García. Y, con un PSOE que vive su peor momento histórico en la Comunidad, ahora es labor de Más Madrid “empujar a este bloque”.

Noticia en ampliación