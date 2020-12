Los test rápidos que den positivo en las farmacias se comprobarán con una PCR

06 de diciembre de 2020 (19:53 CET)

Las farmacias españolas ya han comenzado a distribuir en España las primeras unidades de los test rápidos de anticuerpos para que los ciudadanos puedan conocer en un espacio corto de tiempo si han pasado el coronavirus. Un método que no les excluirá de realizarse una prueba PCR en caso de que el resultado arrojado por el primer diagnóstico sea positivo.

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha advertido de que aquellas personas que sean notificadas con Covid-19 en el primer test tendrán que realizarse la segunda prueba que es más precisa y cuyos resultados están directamente relacionados con el sistema nacional de salud.

Las farmacias de España ofrecerán a partir de ahora estos test de anticuerpos, sin embargo será necesario presentar la receta de un profesional médico para poder obtenerlos. Una prescripción equivalente a la de cualquier otro tipo de medicamento que solo se suministra tras la autorización sanitaria.

Este protocolo de actuación permitirá no solo que las farmacias informen a los usuarios sobre los resultados, sino también que comuniquen los datos al Ministerio de Sanidad para que los incorpore en sus informes sobre la expansión de la Covid-19.

"Hemos preparado una guía de actuación para todos los farmacéuticos españoles para una adecuada dispensación informada de este test y para poder resolver todas las dudas que tengan nuestros ciudadanos", ha subrayado la portavoz del Colegio de Farmacéuticos, Ana López.

La Agencia Española del Medicamento da el visto bueno a los test rápidos

La distribución de los test ha comenzado después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios haya dado el visto bueno a estos test de autodiagnóstico de anticuerpos que disponen del marcado CE de seguridad que permite su comercialización en toda la Unión Europea.

Los test ofrecen un resultado en apenas diez minutos, no es necesario salir de casa y solo suponen un leve pinchazo en un dedo para obtener una gota de sangre. Su efectividad es superior al 90%, lo que los convierte en una alternativa para analizar los casos. Sin embargo, algunos estudios científicos apuntan a que los anticuerpos van desapareciendo poco a poco con el paso del tiempo, lo que no permite determinar con seguridad si una persona ha estado infectada o no.

Estas pruebas se presentan como una alternativa para todas aquellas personas que han sufrido síntomas en el pasado pero no han podido acceder a una prueba diagnóstica o quienes hayan superado la enfermedad como asintomáticos.

Su inminente envío a las farmacias españolas añadirá un mecanismo más para rastrear el coronavirus a pocas semanas de que comiencen las Navidades. Un momento crítico debido a las reuniones familiares en las que participan colectivos de alto riesgo como las personas mayores.

