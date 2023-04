Boom inmobiliario: Almeida promete 200.000 viviendas más en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este miércoles que se va a crear un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una Oficina para el PGOU y se impulsarán nuevos desarrollos en la ciudad para construir 204.000 viviendas.

Según el Consistorio de la capital, estos tres compromisos son los pilares principales del programa electoral de Almeida en materia de urbanismo.

Desde los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, donde se va a construir un nuevo desarrollo urbanístico de 170.000 metros cuadrados con 600 viviendas, de las cuales el 30% serán protegidas, Almeida afirmó que la «vivienda accesible» será una de las «prioridades de la próxima legislatura».

Además, el actual alcalde de Madrid destacó que el Ayuntamiento ya tiene en marcha «diez desarrollos urbanos y dos en previsión» para abordar uno de los principales problemas de la ciudad: la vivienda.

Esto supondrá un crecimiento de 56 kilómetros cuadrados en los próximos años, una superficie mayor que la de varias ciudades españolas, como Salamanca, Santander, Alcobendas, Móstoles, Pozuelo de Alarcón o Leganés.

En este sentido, Almeida declaró que para ampliar la oferta de viviendas es necesario «desbloquear» los desarrollos y «acelerar» el proceso de tramitación de viviendas para que se puedan construir lo más rápido posible. El alcalde enfatizó que no habrá un crecimiento sostenible en Madrid si los jóvenes no pueden independizarse o las familias no tienen viviendas adecuadas a sus necesidades.

Un ataque a la izquierda

Finalmente, el alcalde criticó el «intervencionismo» de los partidos de izquierda en las políticas de vivienda, que, según él, han demostrado «resultados negativos» en ciudades como Barcelona. Almeida afirmó que las políticas «hiperregulatorias» de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han provocado un aumento del 20% en el precio de alquiler, el doble que en Madrid.