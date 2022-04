Almeida estalla contra la Fiscalía: «¿Solo se investiga los contratos de Madrid?»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha estallado este viernes contra la Fiscalía General, que está investigando en estos momentos al empresario Luis Medina, hermano del duque de Feria e hijo de Nati Abascal, quién recibió un millón de dólares en dos transferencias desde la empresa malasia Leno como comisión por el papel de intermediación que hizo entre Alberto Luceño y el Ayuntamiento de Madrid para que este pudiera venderle material sanitario. Este caso ha costado 12 millones de euros a las arcas públicas madrileñas.

Al ser preguntado por la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de prorrogar un año más la investigación de los contratos de emergencia, el madrileño ha cuestionado que solo investigue los contratos de emergencia del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y «no los miles de contratos firmados por otras administraciones» públicas durante los momentos más difíciles de la pandemia.

Lo cierto es que no es el único contrato en el punto de mira, 12 contratos de emergencia (que suman 326 millones de euros) y 14 ayudas en forma de avales (más de 896.000 euros), supuestamente firmados por el Gobierno central durante la pandemia, y presuntamente vinculados, según la presidenta regional Isabel Díaz-Ayuso, con familiares, allegados o conocidos del presidente, Pedro Sánchez; de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, o del exministro de Sanidad, Salvador Illa. No obstante, Ministerio Público aún tiene que decidir si abre una investigación.

«Lo que extraña de la Fiscalía es si solo se investiga al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid. ¿La Fiscalía de verdad no va a investigar ninguna otra administración, ningún gobierno que no sea del PP, que no sea de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid?», ha criticado el regidor. «Suena un tanto extraño, teniendo en cuenta que en aquellas fechas se produjeron miles y miles de contratos de otras administraciones», ha añadido.

Da la casualidad de que la Fiscalía solo investiga al PP, no se me ocurre por qué, salvo ese ‘de quién depende’ José Luis Martínez-Almeida

De esta manera ha contestado Almeida al ser preguntado por la noticia que publica El Confidencial sobre que la fiscal firmó en noviembre un decreto para ampliar un año más la investigación de Anticorrupción. “Da la casualidad de que la Fiscalía solo investiga al PP, no se me ocurre por qué, salvo ese ‘de quién depende‘… A lo mejor si sabemos responder a la pregunta de de quién depende, sabemos responder a la pregunta de por qué solo se investiga al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid”.

«Tras 17 meses de investigación, la propia Fiscalía dice que el Ayuntamiento de Madrid no tiene ninguna responsabilidad, que exonera de cualquier tipo de irregularidad al Ayuntamiento o a cualquier persona que trabaje en el Ayuntamiento. Y sin embargo, la izquierda decide que hay que ignorar a la Fiscalía«, añade Almeida. En ese caso, «son dos golfos que han estafado al Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, la izquierda ahora desprecia el trabajo de la Fiscalía. Como no le conviene, lo ignora completamente», ha sentenciado.

El Ayuntamiento de Madrid confirmó este jueves que ya denunció, hace más de un año, otra presunta estafa relacionada, en esta ocasión, con la venta de hasta 500.000 mascarillas FFP2 que «no se ajustaban» a la normativa y que significó el desembolso de 1,25 millones de euros, según señaló el consistorio de Almeida.

La portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha aclarado que la compra de este medio millón de mascarillas defectuosas, junto con el pago realizado a una consultora de Nueva York, «nada tiene que ver con el caso que está investigando la Fiscalía respecto a las compras a la empresa Leno», caso por el que se investiga a Luis Medina y Alberto Luceño por presuntos delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Por su parte, los investigados han señalado recientemente al propio alcalde de la ciudad, José Luis Martínez‑Almeida, quien reconoció haber hablado con uno de los implicados (Luis Medina), según explicó el mismo alcalde, para agradecerle la donación de unas 180.000 mascarillas y sin ser consciente del presunto fraude. Pese a las sospechas de fraude, el Ayuntamiento no denunció el caso y tan solo pidió la devolución del dinero.