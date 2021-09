Aragonès plantará al Rey en la inauguración de Salón del Automóvil de Barcelona

Pere Aragonès es asiduo a plantar a Felipe VI en sus visitas a Barcelona. Y para la inauguración del Automobile, el Salón del Automóvil de Barcelona que se celebra este jueves, se ha buscado una excusa: el president no coincidirá con el Rey al coincidirle con una sesión plenaria en el Parlament.

No obstante, en el evento habrá una representación institucional del Govern. Aragonés ha asegurado en una entrevista este lunes en TVE que la Generalitat estará presente en todos los actos que sean importantes para Cataluña, independiente de si está presente el monarca o no. “En todos los eventos del país, no renunciaremos a participar”, ha aseverado.

Este acto es una de las citas más importantes en Europa del sector de la automoción. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Felipe VI participarán en una comida a las 14.30 horas con los organizadores de la feria. Y, aunque también está invitado Aragonés, ha justificado su ausencia por el Debate de Política General en el Parlament, en el que presentará su plan de gobierno.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante su intervención en una sesión de control en Parlament. Foto: EFE/Quique García

Este debate comenzará este martes a las 16.00 horas con el discurso del presidente de la Generalitat y finalizará el jueves a esa misma hora, cuando se voten las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios, ha informado Efe. Y Aragonès, como diputado, debe estar presente.

La inauguración del Automobile será a las 16.30, que comenará con un recorrido por algunos de los expositores instalados en la Fira de Barcelona, en el recinto de Montjuïc.

Los últimos desplantes de Aragonès al Rey

En los últimos meses son varios los desplantes que ha hecho al Rey el president de la Generalitat. El último fue en la jornada de apertura del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que se celebró a finales de junio, cuando no quiso darle la bienvenida a su llegada el recinto Gran Vía de Fira de la capital catalana.

Algo similar ocurrió dos semanas antes del MWC, cuando declinó la invitación para participar en la cena de la Reunión Anual del Cercle d’Economia, en la que estuvo presente Felipe VI. El president cambió este evento por un viaje a Bélgica para visitar al expresident huido, Carles Puigdemont.

El pasado mes de marzo, Aragonès tampoco asistió a un acto en la planta de Seat en Martorell, lo que provocó las criticas de la patronal catalana Foment por dar plantó al Rey en un momento delicado para la industria de la automoción en la comunidad autónoma.

“Poner por delante del interés general discutibles actitudes de partido es literalmente hacer el ridículo y degradar el papel institucional del presidente de la Generalitat y del Govern”, expresó la patronal en un comunicado.