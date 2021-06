La oposición acorrala a Aragonès por la cena con el Rey y la ampliación de El Prat

Pere Aragonès se escurre ante las presiones de la oposición por su ambivalencia con la ampliación de El Prat y la cena inaugural del Cercle d’Economia con el Rey, donde al final asistirá la consellera de presidencia, Laura Vilagrà. La CUP, socio necesario del Govern, ha lamentado que la Generalitat vaya con “malas compañías” y les ha recordado que se están “equivocando de bando”.

“Es incompatible: no se puede luchar con el cambio climático y aliarse con los que quieren un modelo económico que defiende la ampliación de El Prat. No se puede defender la amnistía y la autodeterminación y sentarse con el Rey. Nosotros tenemos claro de qué lado estamos”, le ha dejado claro el diputado anticapitalista Carles Riera.

Aragonès ha apelado a la “seguridad” de las “convicciones del Govern”: “Defenderemos plenamente nuestras convicciones, nuestro programa, lo que son nuestros planteamientos”. El presidente ha asegurado que lo harán “ante todos los foros” pese a estar en las “antípodas” tanto “ideológicamente” como “institucionalmente”.

La CUP y la Generalitat también se han enzarzado por el recurso del Gobierno contra la Ley de los alquileres, de la que no ha pedido la suspensión inmediata pero sí que el Tribunal Constitucional decida sobre su legalidad. Aragonès ha atacado a PSOE y Podemos por no cumplir ese mismo compromiso, y recuerda que la situación no exime de la gravedad.

Albiach pide al Govern que se moje con El Prat

Jéssica Albiach también le ha apretado con la ampliación de El Prat, una reforma que cuenta con el rechazo frontal de Ada Colau y el partido morado, y ha acusado a Aragonès de “esconderse” tras la mesa de trabajo, y le recuerda que el modelo aeroportuario de Cataluña “se debe decidir en Cataluña: “Esto también es soberanía”.

Aragonès ha asegurado que el Govern está a favor de las inversiones que mejoren la interconexión de Cataluña, pero siempre bajo algunas condiciones, como “la defensa de la biodiversidad”, y se ha limitado a defender que el acuerdo ERC-Junts plantea la protección del Delta del Llobregat y la “ampliación de los sistemas de protección”.

La portavoz de los Comuns, que ha insistido en que más allá de la opinión favorable de Puigneró, se desconoce cuál es la posición del Govern, ha lamentado que la Aragonès haya decidido declinar el liderazgo de la cuestión. El president le ha recordado que AENA está controlada al 51% por el Gobierno que forman tanto PSOE como Podemos, y les ha pedido que les faciliten el trabajo.

Illa ofrece al PSC para aprobar presupuestos en 2021

Salvador Illa y Pere Aragonès se han confrontado sobre las cuentas de la Generalitat. El jefe de la oposición le ha pedido que, más allá de los Presupuestos de 2022, se pongan en marcha para tirar adelante las de 2021: “Si la razón por la que no lo hicieran es porque no confían en su mayoría parlamentaria, aquí está mi grupo parlamentario para tirar Cataluña adelante”.

El president le ha pedido que no enrede, y le ha recordado que activar el proceso presupuestario en mayo haría que las cuentas de 2021 se aplicaran en noviembre, tan solo dos meses antes del cierre anual: “No tienes tiempo de materializarlos”. Pese a eso, le ha recordado que la Generalitat ha hecho una ampliación de 400 millones de euro en el ámbito sanitario

La previa parlamentaria al Cercle d’Economia

El pleno ha coincidido con la inauguración de las jornadas del Cercle d’Economia en el hotel W Barcelona. Aragonès será el encargado de dar el pistoletazo de salida con un acto el presidente de la organización, Javier Faus. El ‘president’ tiene varios frentes abiertos la polémica ampliación de El Prat y la mesa de diálogo con Sánchez.

El Govern se ha puesto de perfil con la ampliación de esta infraestructura estratégica, que supondría destruir el paraje natural del delta del Llobregat de La Ricarda. No obstante, el vicepresidente Jordi Puigneró empezó a construir relato a favor de esta infraestructura, siempre que se conecte con AVE los aeropuertos de Reus y Girona con la capital catalana.

En cuanto al Cercle, con quien no planea coincidir es con Felipe VI en la cena inaugural –sí que se verán en el encuentro previo–, y ha delegado su representación en la consellera de Presidencia Laura Vilagrà. Quien debía ir en un principio era el vicepresidente, y así lo anunció la Portavoz del Govern, aunque poco después su equipo lo desmintió.

Tampoco coincidirá con Pedro Sánchez en la clausura. Mientras el presidente del Gobierno cierra el acto del próximo viernes, Pere Aragonès estará de camino a Waterloo, donde se reunirá con el huido Carles Puigdemont en el marco de su rueda de consultas para fijar la posición catalana en la mesa de diálogo con el Gobierno.