Ayuso: «No iría con Junts ni a la vuelta de la esquina en estas circunstancias»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este lunes que ella no iría con Junts «ni a la vuelta de la esquina» en estas circunstancias, porque «no son ni siquiera el CiU de antaño».

Así lo afirmó durante una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia después de que se le preguntara si ella aprobaría ir de la mano con Junts para aprobar una moción de censura para derrocar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Con ellos no hay que ir a ningún lado, porque no son ni siquiera el CiU de antaño que en un momento dado, desde una perspectiva de centro derecha, era ese alimento nacionalista con el que no supimos trabajar los grandes partidos», pero ahora «están en un escenario distinto».

Ayuso lamentó «en lo que se ha metido Junts y en las nuevas derivas en las que están, totalmente agresivas, echadas al monte y extremistas». Por ello, consideró que «nunca se tuvo que haber contemporizado con el nacionalismo», porque «nos está devorando», pero remarcó que «mucho menos en estas circunstancias».

«Ni indulto ni amnistía»

Sobre la cuestión de si apoyaría un indulto o una amnistía a los condenados por el procés, la presidenta regional respondió que no está a favor de ningún indulto ni de ninguna amnistía, «por una cuestión lógica», porque «esta gente no solo no se ha arrepentido, sino que volvería a hacerlo» y, además, «por qué perdonas esto y no perdonas al autónomo que se retrasa en el pago de unos impuestos un mes», se preguntó.

En este sentido, Ayuso recalcó que «nadie está por encima de la ley y nadie es más que nadie». La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que ella cree en la igualdad de oportunidades, pero «también en la igualdad ante la ley». Así, «igual que a nadie se le perdona por otros delitos, por interés político, mucho menos», aseveró.

De este modo, continuó, «a gente que atenta abiertamente contra España con el dinero de todos, ni agua» y remarcó que «esto se tiene que cortar de raíz ya». Por ello, «se acabó de financiar y pagar a esta gente que está secando España, que nos está arruinando a todos, que está acabando con todo en Cataluña y que lo único que quieren es más dinero para seguir con su negocio», concluyó Ayuso.