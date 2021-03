Bárcenas asegura que le ofrecieron 500.000€ en efectivo para cambiar papeles de la caja B

Luis Bárcenas sigue con su ofensiva contra el PP. El que fue extesorero de la formación conservadora ha explicado ante el tribunal que todos los secretarios generales desde Francisco Álvarez Cascos conocían la existencia de la caja B del partido. Además, ha denunciado que persones próximas al partido le tentaron con 500.000€ en efectivo a cambio de “confundir a la opinión pública sobre cuáles eran los buenos o malos”.

Según ha explicado en su declaración, tanto el abogado Javier Iglesias y la mujer de Jesús Merino, también imputado en la trama Gürtel, le “plantearon la preocupación que había a nivel partido con esos documentos y plantearon que volvieran a repetir, pero variando conceptos y cantidades para hacerlos públicos y confundir a la opinión públicas de cuales eran los buenos o malos”.

La petición residía en una modificación de la ley en la que se prohibía a cargos públicos recibir otro tipo de retribuciones. Algunos diputados cobraban además de su sueldo público una retribución a cuenta del partido para evitar que estos perdieran poder adquisitivo. “Cuando cesa Álvarez Cascos como secretario general, Lapuerta se reúne con el siguiente y se procede de la misma forma hasta junio del 2008”.

Bárcenas dice que no sabe quién decidió pagar la obra de Génova en B

En cuanto a la Gürtel, ha asegurado que desconocía de quién partió la iniciativa de pagar con dinero de la caja B parte de la reforma de su sede en la calle Génova y ha explicado que él solo asistió a una reunión en la que su predecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, propuso al arquitecto hacer esos pagos de forma “extracontable”. “Yo no lo consulto con mis superiores porque mi superior era Álvaro Lapuerta y no sé si él se lo consultó” al entonces ex secretario general Ángel Acebes.

Acebes “conoció la presentación y que se iba a hacer la obra, pero, si Lapuerta le dijo que iba a pagarse con fondos de la caja b, lo desconozco”. De Acebes ha dicho que tuvieron con él una reunión para comunicarle que, tras la convocatoria de un concurso de ideas “por invitación”, habían seleccionado al estudio arquitectónico Unifica porque era la empresa que más les gustaba para acometer las obras, tanto económicamente como “por diseño”.

