Compromís y la Chunta decidirán si concurren a las europeas con Sumar u otros partidos territoriales

Compromís y la Chunta Aragonesista consensuarán si se presentan a las próximas elecciones europeas dentro de Sumar, de cuyo grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados forman parte, o si lo harán en una candidatura con otros partidos de izquierda de ámbito territorial como ERC y el BNG.

Así lo indicaron a Servimedia fuentes de ambas formaciones, que están actuando de manera conjunta en bastantes asuntos, en una semana en la que se vivió la resaca del éxito del BNG en las elecciones gallegas del pasado domingo a costa de los dos partidos estatales de izquierda: el PSdeG y el propio Sumar, que no consiguió ningún representante en el Parlamento autonómico al recibir apenas un 1,9% de los votos en los comicios, la mitad que Galicia en Común en 2020, que tampoco logró escaños.

La subida del BNG, que le consolida como primer partido de la izquierda en Galicia tras una notable subida de seis escaños, tiene visos de repetirse en las elecciones vascas, donde EH Bildu aparece en todas las encuestas por delante del PSE, de Sumar y de Podemos, y sugiere que para triunfar en las comunidades autónomas hace falta un arraigo territorial del que carece Sumar.

La formación liderada por Yolanda Díaz, al ser de nuevo cuño, basó su candidatura a las pasadas elecciones generales en la implantación de IU en toda España y en la de partidos de ámbito autonómico como Más Madrid, Catalunya en Comú, Compromís, la Chunta Aragonesista y el balear Ara Més. Estos partidos, a cambio de su apoyo a nivel estatal, reclaman a Sumar que, si lleva a cabo su implantación territorial, al menos no compita electoralmente con ellos en las autonómicas.

Sin embargo, mucho antes de las elecciones autonómicas, que en principio no se repetirán hasta 2027, llegarán las europeas del próximo 8 de junio, y a este respecto los partidos territoriales coaligados con Sumar tienen que elegir entre concurrir dentro de las listas de la formación de Yolanda Díaz o hacerlo junto a partidos como ERC, EH Bildu y el propio BNG.

Las fuentes consultadas indicaron que, en principio, lo más probable es que Compromís y la Chunta se presenten dentro de Sumar, pero para ello hará falta que en las negociaciones aún pendientes de iniciarse lleguen a un acuerdo. Y al menos la formación valenciana sí reclama algún puesto de salida para poder contar con un eurodiputado. A su vez, alguna fuente apuntó que, si EH Bildu entrara en la misma candidatura que Esquerra, estos dos partidos valenciano y aragonés tendrían más difícil presentarse en ella.

Ara Més

En cambio, Ara Més, como ya informó esta agencia en enero, no tiene decidido si se presentará dentro de Sumar o lo hará dentro de ERC. «No me resultaría raro que, después de haber ido con Sumar a las generales, fuéramos con ERC a las europeas. Así no seremos súbditos ni de Sumar ni de ERC», comentaban medio en broma fuentes de la formación balear.

De hecho, Més por Mallorca, el partido más grande de Ara Més, es a su vez una coalición en la que participa el Partido Socialista de Mallorca, que nada tiene que ver con el PSOE; los Verdes y la propia ERC. Por eso, entraría dentro de lo normal que la formación balear abandonara a Sumar en los próximos comicios.

A su vez, ERC, el BNG, Compromís, la Chunta y Més por Mallorca son partidos miembros de la llamada Alianza Libre Europea, un conjunto de formaciones nacionalistas o regionalistas que, para cerrar el círculo, en la presente legislatura forman grupo parlamentario en la Eurocámara junto con los Verdes, el partido al que se referencia Sumar.

Por ello, decidan lo que decidan Compromís, la Chunta y Ara Més, no sería raro que al final acabaran todos en el mismo grupo parlamentario en Bruselas y Estrasburgo. Mientras que, por el contrario, eurodiputados electos de Izquierda Unida, que también serán elegidos en la listas de Sumar, pasarían a adscribirse al grupo de The Left, donde se unirán a los eurodiputados que obtenga Podemos, que concurrirá por su cuenta a los comicios.