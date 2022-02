El juez rechaza el recurso de Colau y confirma su imputación por subvencionar a entidades afines

El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha rechazado el recurso presentado por los abogados de Ada Colau, que pedían el archivo de la causa de presuntas subvenciones irregulares a entidades afines por la que la está investigada, y que anulara su citación para declarar. De esta manera, el magistrado Ignacio Sánchez García-Porrero confirma este jueves la imputación de la alcaldesa y mantiene su cita para declarar el próximo 4 de marzo.

En concreto, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática interpuso una denuncia contra la líder de los comunes con el objetivo de que diera explicaciones sobre el proceso de selección de las subvenciones. La querella presentada atribuyó a Colau los supuestos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas como consecuencia de la tramitación de las ayudas públicas. Los denunciantes acusaron a la alcaldesa de saltarse los criterios del proceso, como la justificación del interés público, para entregar discrecionalmente el dinero.

La Asociación para la Transparencia puso el foco en las ayudas que se entregaron durante las dos últimas legislaturas a organizaciones afines a los comunes como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la que Ada Colau se hizo un nombre como activista antes de saltar a la política institucional. Asimismo, el Observatorio DESC, Ingenieros sin Fronteras o la Alianza contra la Pobreza Energética son otras de las entidades con las que la alcaldesa tuvo algún tipo de relación personal o laboral y que los denunciantes consideran que han recibido las subvenciones públicas de manera arbitraria.

Sin embargo, a pesar de que al día siguiente de su imputación, Ada Colau aseguró que colaboraría con el juzgado aportando toda la documentación requerida y que acudiría a declarar “muy tranquila” ya que “no tengo nada que esconder”, la verdad es que hace unas semanas, la alcaldesa, representada por los abogados Olga Tubau y Àlex Solà, pedía el archivo de la causa y aseguraba que el juez la ha imputado de forma “precipitada”, recordando que la Fiscalía no vio delito en estas subvenciones.

Asimismo, Colau alegó en su recurso que como alcaldesa no interviene en la tramitación de los expedientes de las subvenciones y no determina ni valora la singularidad de los proyectos ni de las entidades que las solicitan, ya que se encarga de ello un órgano gestor, en este caso el Área de Derechos Sociales. Al mismo tiempo, denunció que la querella de la Asociación para la Transparencia describe hechos “sin rigor de clase alguna” a la hora de determinar a qué subvenciones concretas se refiere y que “no se describe ni un solo acto, ni una sola intervención” suya en la tramitación de las subvenciones “que se tachan de delictivas”.

Sin embargo, el juzgado ha sido contundente y mantiene su imputación. En un auto, el magistrado ha recordado que la doctrina del Tribunal Supremo apunta a que no se debe poner recurso a la decisión de admitir una querella, ya que no se practicó instrucción, y que la apelación de la alcaldesa es una “declaración exculpatoria”, que corresponde a hacer durante su declaración.

“El auto de admisión lo único que hace es dar inicio a una investigación cuando entiende el juzgador que existen unos hechos que presentan indiciariamente los caracteres de delito, no implicando nada más”. Por último, el Juez recuerda a los abogados de Colau que el archivo de la Fiscalía no significa que no exista un posible delito y que por eso el decreto del Ministerio Público permite a los denunciantes iniciar acciones ante “el órgano judicial” si lo consideran oportuno.