Elecciones catalanas | Puigdemont condiciona la investidura de Aragonès a romper con el PSOE

El presidente de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, Santiago García ha admitido que hasta las nueve de la mañana del mismo día de la llamada a las urnas no se sabrá si las elecciones son viables. El riesgo es que no puedan constituirse muchas de las mesas por falta de gente.

Según ha explicado en declaraciones a El País, el temor es que los ciudadanos a los que les ha tocado por sorteo ejercer de presidentes y vocales no se presenten en el colegio electoral. Esto no se sabrá hasta las 8.00/9.00 horas del mismo 14 de febrero. No obstante, ha aclarado que existe un alto porcentaje de viabilidad. “Todo el mundo está haciendo un esfuerzo para que se haga la votación”, ha concluido.