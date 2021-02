14-F: Illa y Aragonès protagonizarán un cara a cara para dejar a JxCat en fuera de juego

El candidato del PSC, Salvador Illa, y el de ERC, Pere Aragonès, protagonizarán un cara a cara para dejar en un segundo plano a JxCat y seguir transmitiendo el mensaje de que los socialistas y los republicanos son los únicos que se disputan la presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Tras proponer un cara a cara Aragonès durante la emisión del debate electoral organizado por RTVE este domingo, Illa ha aceptado la invitación. “No tengo ningún problema”, dijo este lunes en una rueda de prensa el hasta hace una semana ministro de Sanidad. “Lo que me puedo encontrar es que no tenga suficiente tiempo para hacer todos los que me pidan”.

El candidato de Esquerra da por hecho que él e Illa tendrán las llaves del Palau de la Generalitat tras los comicios, y cree que un cara a cara servirá para reflejar los modelos contrapuestos entre un programa electoral y otro. Aragonès pidió hablar “con calma” con Illa sobre la autodeterminación, la amnistía a los presos y los “valores republicanos“.

Durante el mismo debate, Illa respondió: “Por favor, otro capítulo de a ver quién es más independentista de ERC y JxCat no. Estoy dispuesto a hablar con quien sea siempre respetando lo que diga la Junta Electoral. No tengo ningún miedo a debatir con usted”. Y este lunes confirmó su disposición, alegando que es un “amante” de los debates.

Dos de los tres debates que habrá antes del 14-F ya se han celebrado dos: el primero fue el viernes, organizado por La Vanguardia; y el segundo fue el de TVE de este domingo. El próximo será el de TV3, el 9 de febrero. Y ahora, es posible también que haya un cuarto debate pero solo entre Illa y Aragonès, previo aval de la Junta Electoral.

Más encuestas atizan el duelo ERC vs PSC

El promedio acumulado de las últimas encuestas en Cataluña avala la previsión de que ERC o el PSC ganarán las elecciones. Los socialistas están a la cabeza en estimación de voto en el estimado de todas las encuestas, con un 21,8%, sobre el 21,3% de Esquerra y el 19,3% de Junts, según cálculos de El País.

A ese escenario se suman este lunes tres nuevas encuestas, dos de las cuales certifican el duelo ERC vs PSC, y una que más bien vaticina a JxCat como vencedor de los comicios.

La encuesta favorable para JxCat es de Sociométrica para El Español y da 32 escaños y el 20,4% del voto a los de Carles Puigdemont, por encima del PSC (29 diputados y el 20,3% de los sufragios) y ERC (29 representantes y el 19,4%).

En cambio, un sondeo de Sigma Dos para Antena 3 pronostica un triunfo del PSC con el 22,5% de los votos y una horquilla de 29-32 parlamentarios, seguido de ERC, con el 21,2% de los sufragios y entre 31 y 33 escaños. En esa encuesta, Junts queda de tercero con un 20,7% del voto y entre 30 y 32 representantes en el Parlament.

Resultados similares arroja un estudio de Gesop para El Periódico: el PSC ganaría los comicios con entre 34 y 35 escaños (tras obtener el 24% de los votos), seguido por ERC con 31-32 diputados y el 19,1% de los sufragios, y quedando JxCat de tercero con el 19,1% y 30-31 parlamentarios.

En todos los casos, ERC es clave, en el tanto debería decidir si formar un nuevo Govern independentista con Junts y quizá el apoyo de la CUP, o si más bien reedita un tripartito con el PSC y los comuns, extremo que rechazan en público tanto socialistas como republicanos y que, en cambio, reclaman los de Ada Colau y Pablo Iglesias.