Feijóo carga contra el Gobierno: “Si no pueden controlar los precios, por lo menos devuelvan los impuestos”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afeado al Gobierno que no sea capaz de «controlar los precios» y le ha pedido que por lo menos «devuelvan los impuestos», durante su intervención en la clausura de n la clausura del XIII Congreso del PP de Melilla.

«Si la inflación es la más alta de los últimos 40 años, si los precios han subido en todo, lo lógico, es que nos devuelvan, al menos, los impuestos que hemos pagado», ha argumentado. Y ha dejado bien claro: «Si no puede controlar los precios, por lo menos que controle los impuestos que pagamos cuando compramos lo mismo».

Así, ha ejemplificado: «Si no puede controlar el precio de la gasolina, devuélvame el impuesto que he pagado de más, si no puede controlar el precio de la cesta de la compra, bájeme el IVA de los productos básicos para que pueda llegar a fin de mes».

“La única línea estratégica que realmente une al gobierno y a la que no renuncia ninguno de sus miembros, es pedirle a la gente más dinero», ha subrayado para luego añadir que el Ejecutivo no tiene inconveniente en: «Decirle a la gente que tiene que pagar más impuestos, que ponga más dinero, para que el gobierno viva mejor”.

«Debería esperarse del Ejecutivo, al que le hemos dado más dinero que nunca, que no exprimiese tanto los bolsillos de los ciudadanos», ha aseverado. Por ello, ha reiterado: «No pido más que nos devuelva a los ciudadanos españoles lo que hemos pagado de más por comprar lo mismo».

Un Gobierno «caro e ineficiente»

“No merecemos un Gobierno caro e ineficiente y hoy tenemos el más grande de la democracia española”, ha lamentado, tras recordar que el Ejecutivo está conformado por 22 ministros. “Dos equipos de fútbol completos en la mesa del consejo de ministros”, ha destacado para luego matizar: “Pero, son dos equipos distintos que compiten entre sí para obtener los votos en las urnas”.

En esta línea, ha comparado el consejo de ministros con un «reality show» y lo ha puesto como ejemplo del «enfrentamiento y la división política en España». También, ha calificado el Gobierno de «débil», puesto que en él las «minorías mandan y las mayorías obedecen».

También ha criticado que en la política económica del Gobierno no haya acertado «ni un dato». «No acertó en la inflación, no acertó en el crecimiento económico, no acertó en la deuda y no acertó en el déficit», ha detallado. Y ha zanjado: «Cuando uno no acierta nunca, el equivocado es el que no acierta, no el que plantea de forma constante y continua los crecimientos económicos ha de hacerse en base a presupuestos sólidos».