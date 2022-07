Feijóo pide a Sánchez «un diálogo con temario encima de la mesa»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha intervenido en un coloquio de Barcelona Tribuna, donde ha aprovechado su tiempo sobre el atril para manifestar su deseo de negociar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Nos gustaría que hubiese la posibilidad de diálogo, con un temario encima de la mesa, entre él y nosotros», ha afirmado Feijóo.

A ojos del líder popular, la diferencia entre los dos grandes partidos de España es que a su formación «nadie nos hipoteca ni nos condiciona. Ningún radicalismo nos tiene intervenidos«, ha presumido, en contraposición a la situación que él considera que vive el PSOE.

Toda su intervención ha sido una loa a la política a la antigua usanza, con la Transición como momento culmen y modélico. «Ha pasado el tiempo del radicalismo y está llegando la hora de la moderación, como un camino amplio donde caben diferentes versiones, unidas por la capacidad de entendimiento, en España y Cataluña», ha creído.

«España necesita una mayoría»

Para Feijóo, la «moderación y estabilidad no son suficientes, pero son imprescindibles porque permiten establecer un orden de prioridades congruentes más allá del parche» sobre el que, según ha expuesto, trabaja el Gobierno. «Son una base consistente para trasmitir la necesidad de hacer esfuerzos necesarios y solidarios».

«Me he formado en una cultura política distinta, creo que el elemento central de la política es la gestión de las cosas públicas y el servicio público, jamás se debería ver a un vecino o compatriota como rival, sino como aliado para construir el presente y cimentar el futuro», ha incidido. «Creo que el momento actual que los políticos sirvamos a los intereses de la mayoría no a las minorías políticas, España necesita reunir una mayoría de españoles, no una coalición de intereses».

Así, ha expuesto sus recetas económicas para paliar la situación actual. «Me propongo devolver el exceso de recaudación a rentas medias y bajas, las de menos de 40.000 euros [ha precisado], la actualización de la tarifa de IRPF, ajustar el IVA de la luz, y el IVA del gas, con una excepción ibérica que no consideramos la más oportuna, y hemos pedido por activa y pasiva la disminución del gasto burocrático», ha recitado.

«Mi tesis es que la buena política siempre merece la pena: defender la estabilidad, la centralidad y los acuerdos. Un país no debe gobernarse con la crisis institucional y la división gubernamental como norma», ha zanjado.