La CUP retiene la llave del bloque soberanista con el doble de diputados

El independentismo volverá a tener que convencer a la CUP para erigir a un presidente de la Generalitat de Catalunya. Como sucediese en comicios anteriores, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no alcanzaron el 14 de febrero una mayoría suficiente para no depender de la formación antisistema, que duplicó el número de diputados frente a las últimas elecciones. El partido encabezado por Dolors Sabater saltó de cuatro a nueve representantes.

Con más del 95% de los votos escrutados, la fuerza soberanista vuelve a ser clave para que los independentistas obtengan la mayoría absoluta. La mayoría de la cámara catalana está en 68 diputados, pero la suma de ERC (33) y Junts (32) se quedaría en 65. En la búsqueda de un tercer socio necesario, el nombre de la CUP aparece el primero frente a otras opciones menos probables como En Comú Podem, de difícil convivencia con Junys.

La CUP sería quinta fuerza en el Parlament, por detrás del resto de partidos soberanistas, PSC (33) y Vox (11). El resultado mejora por mucho los cuatro representantes cosechados en los comicios de 2017.

La CUP tiene divergencias internas sobre si quiere o no formar parte del ‘Govern’

El partido no hizo declaraciones con los resultados prácticamente definitivos sobre la mesa. Tras la aparición de las primeras encuestas a pie de urna, el número dos de la formación, Carles Riera, aseguró que sería “una gran noticia que se confirmara la mayoría independentista”.

Está por ver el partido que querrán jugar. La propia candidata dijo antes de empezar la campaña la formación estaría dispuesto a entrar en el ejecutivo. Las bases del partido asambleario cortaron la posibilidad: “Es necesario que la campaña de la CUP se desmarque frontalmente de la posibilidad de entrar en el Govern”. Parece más viable una voluntad de influir desde fuera.

La fuerza antisistema propone la celebración de un referéndum de independencia de hoy a 2025, una renta básica universal para todos aquellos que vivan en Cataluña y un sueldo mínimo de 1.239 euros al mes.

Los resultados a las elecciones del Parlament

A falta de contabilizar apenas el 5% de los votos, el independentismo suma 74 escaños en el Parlament. A pesar de que el PSC (33) ganó las elecciones, la suma de ERC (33), Junts (32) y CUP (9) tienen la fuerza suficiente para nombrar un presidente. Cuarta fuerza fue Vox (11) y sexta En Comú Podem (8). Peor resultado cosecharon Ciudadanos (6) y el Partido Popular (3).

A diferencia de en anteriores comicios, el soberanismo sí logró este domingo superar el 50% de los votos, una marca simbólica que el movimiento se fijó en varias ocasiones.