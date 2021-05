La ANC da un ultimátum a ERC y Junts para evitar una repetición electoral

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) no está dispuesta a que la comunidad autónoma pase por unas nuevas elecciones que puedan poner en jaque la actual mayoría del bloque independentista. La organización ha lanzado un ultimátum este domingo a Junts y Esquerra Republicana: o se ponen de acuerdo para formar un nuevo gobierno de corte secesionista o no volverán a contar con su apoyo para movilizar a la sociedad de Cataluña.

La declaración de intenciones se ha escenificado en una manifestación en las puertas del Palau de la Generalitat que ha servido para agregar una dosis de presión añadida a las dos partidos, a diez días de que expire el tiempo legal establecido para las negociaciones y la región entre automáticamente en unos nuevos comicios.

“Si nos avocáis a nuevas elecciones o si repetís un Govern sin un plan para avanzar hacia la independencia, la ANC nunca más estará a vuestro lado”, ha sentenciado la presidenta de la asamblea, Elisenda Paluzie, entre gritos de independencia de las personas que han secundado la concentración en la plaza de Sant Jaume.

El movimiento de la ANC persigue garantizar que las formaciones independentistas no pierdan el impulso que obtuvieron en los últimos comicios cuando concentraron el 52% del voto de los catalanes y alcanzaron una mayoría suficiente de escaños como para revalidar el gobierno. Sin embargo, las discrepancias entre Junts y ERC han llevado

“Tenéis una última oportunidad para no desaprovechar la mayoría reforzada del 14F” Elisenda Paluzie

La líder de la asamblea ha cargado contra los dos pilares del independentismo catalán por las “luchas electorales” que han protagonizado durante las negociaciones, que han acabado dejando a los simpatizantes del secesionismo “más divididos y decepcionados que nunca”.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) convoca una concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona. EFE

La movilización se produce después de una semana cargada de reproches entre los dos partidos. El anuncio de Pere Aragonès de intentar gobernar en solitario no gustó a Junts que se mantuvo en su intención de seguir dialogando y advirtió que no dejaría gratis su apoyo. Los reproches mutuos se aliviaron el miércoles con un primer acuerdo de mínimos, de la mano de la CUP.

“Podemos estar detrás vuestro empujando como ahora, a vuestro lado acompañándoos en el camino de la independencia, pero también podemos estar enfrente vuestro y esto no lo queremos”, ha agregado Paluzie.

La CUP se alinea del lado de la ANC

La postura de la ANC coincide prácticamente con las medidas de presión que la CUP ha aplicado en la última semana para forzar un acuerdo a tres bandas que permita revalidar un gobierno de corte independentista. La formación anticapitalista ha dejado de lado algunas de sus diferencias programáticas con ambos partidos para centrarse en desencallar las negociaciones.

Su candidata, Dolors Sabater, ha vuelto a incidir este mismo domingo en la necesidad de llegar a un acuerdo definitivo, aunque implique dejar para más adelante algunas cuestiones principales sobre el desarrollo de la legislatura. “Una repetición de elecciones no es el camino. No nos lo podemos permitir. No se entendería”, ha expuesto.

Las diputadas de la CUP en el Parlament Dolors Sabater (c), Laia Estrada (i) y Basha Changue (d) en la Pl Comercial de Barcelona donde han atendido este domingo a los medios para valorar la actualidad política. EFE/Toni Albir

Eso sí, los anticapitalistas han llegado a su cita con los medios de comunicación con un batallón de propuestas sobre la implantación de la renta básica universal, la recuperación de los pisos del Saerb o la creación de una farmacéutica pública, que suponen una brecha con Junts. Así como una crítica velada a ERC por sus acercamientos al Gobierno de Pedro Sánchez. “El Estado no tiene ninguna intención de resolver democráticamente el conflicto, ha agregado Sabater.