Exceltur teme que la guerra entre Rusia y Ucrania frustre la recuperación del turismo

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que acaba de comenzar este jueves va a afectar a muchos ámbitos, como es por ejemplo el precio de la energía. Pero este no es el único, el sector del turismo también está preocupado por su posible efecto perjudicial en su recuperación.

Según la Alianza para la Excelencia Turística, más conocido como Exceltur, «no es un escenario positivo» después de las «muy alentadoras noticias» de recuperación que tenía el sector turístico español porque se estaba superando la variante ómicron. No obstante, su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda, ha puntualizado este jueves, en declaraciones a la agencia de noticias Efe, que es muy difícil en este momento anticipar las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Aún así ha añadido que si se convierte en un elemento desestabilizador en Europa sí que podría incidir en la demanda turística. «Indudablemente, no es nada positivo porque desde la Semana Santa en adelante, tenemos cada día noticias más alentadoras de que no solamente las reservas se están recuperando, sino de que incluso se pueden superar las cifras de 2019», ha señalado.

Además, si entre las medidas impuestas por la Unión Europea contra Rusia pudiera estar el no dejar que los rusos salgan o vengan a Europa, en España podría verse afectada sobre todo Cataluña, donde el mercado ruso realizó en 2019, antes de la pandemia, un 50% del total de las pernoctaciones hoteleras hechas por los extranjeros en esta comunidad, ha alertado. Asimismo, Zoreda ha recordado que en 2019 llegaron a España alrededor de 1,3 millones de turistas rusos que dejaron sobre 1.400 millones de euros de gasto en nuestro país.

Consecuencias sobre la demanda del mercado ruso

Aunque todavía es muy pronto para medir las consecuencias de este conflicto, de haberlas, si es corto, a lo mejor no tendrá demasiada incidencia sobre la demanda turística, pero sí sobre costes energéticos que subirán y también sobre la demanda específica del mercado ruso hacia España. A su juicio, «cualquier sobrecoste energético probablemente lo van a tener que asumir las empresas contra sus márgenes porque no es un escenario, incluso aunque se calme, para subir precios, para no desincentivar a la demanda».

Además, el conflicto podría incorporar nuevas incertidumbres que hagan que la recuperación del empleo y, por tanto, la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vuelva a ser imprescindible, si esto afecta al turismo a corto plazo, ha advertido. En su opinión, si la demanda se resiente, España tendrá que seguir manteniendo vivos los ERTE tal como los tenía para la pandemia del Covid-19. Por último, respecto a la extensión de un mes de los ERTE, que acaba de aprobar el Gobierno, comenta: «Si ya se nos hacía corta sin el conflicto en Ucrania, ahora con esta razón -aunque esperamos que sea rápida la solución-, convendría replanteársela».