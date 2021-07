La incidencia acumulada entre los jóvenes se dispara hasta los 600 casos

El ocio nocturno, las fiestas y los viajes de fin de curso han disparado la incidencia acumulada de los jóvenes en España hasta los 640,1 casos en el grupo de entre 20 y 29 años y hasta los 584,3 en el de entre 12 y 19 años. Así, la media nacional queda en 204,1, 51 puntos más que los registrados el pasado viernes.

“Hoy los datos no son nada buenos“, ha señalado este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien ha reconocido que la situación actual es “complicada”. No obstante, ha destacado un aspecto positivo, y es que no se reflejan parámetros de gravedad ni en las UCI ni en el número de fallecidos.

Aun así, todos los datos epidemiológicos empeoran, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Sanidad. Las UCI incrementan la ocupación hasta el 6,7%, lo que supone cuatro décimas más en comparación con las cifras del pasado viernes; la presión hospitalaria es del 2,2%, hasta un 1,9% más que en el último boletín; mientras que en total, en los últimos tres días se han notificado 23 nuevos fallecidos.

Para Simón, estos niveles (los de los hospitales) son “razonables” y todo el problema reside en que los más jóvenes todavía no están vacunados. “Les estamos pidiendo un esfuerzo mayor, o al menos más largo, que al resto de la población. Nuestros jóvenes han tenido que extender este ejercicio de responsabilidad y madurez durante más meses”, ha indicado.

“Cuanto mayor sea la transmisión en los grupos poblacionales no vacunados, mayor es la probabilidad de que las personas que no se han inmunizado entren en contacto con los primeros y se den cuadros más graves”, ha añadido.

Para desviar la atención de esta alarmante cascada de contagios que está obligando a las comunidades autónomas a dar marcha atrás en la desescalada, el principal epidemiólogo del Gobierno ha insistido en que el ritmo de vacunación es el adecuado.

“Hay un 56% [de la población] ya con una dosis al menos y un 40,3% con la pauta completa. Si vamos a los grupos diana, tenemos una cobertura del 63% con una dosis y del 45% con la pauta completa. Los mayores de 70 años están casi al 100%”, ha explicado.

Junto a Simón ha comparecido Silvia Calzón, secretaria de estado de Sanidad, que ha subrayado que, por primera vez, España ha administrado más de cuatro millones de vacunas en siete días.

“En la última semana, España junto a Portugal, es el país de la Unión Europea que más vacunas ha administrado con respecto a su población”, ha aseverado. Y ha recalcado que España está en una posición “imparable” para alcanzar los 25 millones de vacunados con la pauta completa en la segunda semana de julio.

Noticia en ampliación