La variante Delta Plus del coronavirus llega a Madrid

La variante Delta Plus del coronavirus, una nueva forma de la variante Delta con dos mutaciones adicionales, se expande por España. De momento, lentamente. Después de que este fin de semana Cataluña comunicara cinco contagios, la Comunidad de Madrid ha anunciado este martes los cuatro primeros casos positivos, además de otros que permanecen en estudio.

Se trata de una mutación de la Covid-19 detectada el pasado mes de julio en Reino Unido y que amenaza el fin de la pandemia ya que las primeras investigaciones apuntan a que podría ser hasta un 15% más transmisible que la delta original, la más contagiosa hasta el ministro.

Actualmente el país registra en torno a 50.000 casos diarios pese a haber avanzado en la campaña de vacunación. Sin embargo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este martes que no existe preocupación en el Ejecutivo regional por esta variante y ha pedido tranquilidad, además de vigilancia y monitorización.

“Con franqueza, no tenemos un grado de preocupación cuando teníamos cuando detectamos la variante británica o Delta puesto que el comportamiento y las noticias que llegaban de otros países es que su contagiosidad era mucho más elevada”, ha asegurado el dirigente popular durante una visita al centro de salud de Barajas. Y es que, de momento, los cuatro casos confirmados no son graves, por lo que no han tenido que ser hospitalizados.

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, avisó este lunes que esta variante hay que seguirla “con mucho cuidado”. “En España sabemos que hay algunos casos pero por ahora no está ocupando espacio; veremos qué pasa en las próximas semanas”, señaló. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que está vigilando este sublinaje de la variante Delta.