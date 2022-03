Las noticias más importantes de hoy, martes 29 de marzo

Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

1. Calviño elimina los límites a los bancos para repartir los ICO

El Gobierno prevé sacar adelante este martes un Real Decreto Ley con medidas para paliar las tensiones de liquidez generadas por el incremento de los precios de la energía y los combustibles. Entre ellas, una línea de crédito de 10.000 millones de euros, avalada por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de proporcionar liquidez a las empresas y autónomos.

2. El sector inmobiliario alerta: el límite del 2% a la subida del alquiler reducirá oferta y elevará precios

Alerta y preocupación en el sector inmobiliario por la última medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco del Plan de choque contra el impacto de la guerra de Ucrania de limitar al 2% la actualización de los precios del alquiler hasta el 30 de junio: buena parte del sector teme una mayor restricción de la oferta y un incremento de los precios.

3. Correos carga contra las entregas en 24 horas de Amazon mientras impulsa su servicio Express

Mantener la coherencia del discurso ‘verde’ y ecologista no siempre es sencillo. Así lo ha puesto de manifiesto este lunes el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, al asegurar que las entregas rápidas en menos de 24 horas -y ese dardo es sobre todo para Amazon, pese a ser su socio- son un problema para el medio ambiente, sobre todo cuando no existe una urgencia real. El conflicto surge cuando la empresa no deja de invertir en su división ‘Express’ para fomentar, precisamente, esas entregas rápidas.

4. El empresariado catalán se resigna tras ‘perder’ la fábrica de baterías: «Es solo una más»

No por esperada, la asignación de la fábrica de baterías a la Comunidad Valenciana dejó de constatar la distancia entre el empresariado catalán y la Generalitat. En las últimas semanas eran muchas las fuentes que admitían en privado que la candidatura del Govern había llegado tarde a la carrera por hacerse con la instalación, pero fue Matías Carnero, miembro del comité de supervisión de Volkswagen y presidente del comité de empresa de Seat, el que lo afirmó públicamente. Las palabras no sorprendieron a la industria del territorio, que hace meses que lamentan el «amateurismo económico» de la administración.

5. Subida de comisiones y cierre de oficinas: por qué los españoles cambia de banco

El cierre de sucursales bancarias y la subida de comisiones son los principales motivos por los que los españoles cambiaron de banco la última vez. Entre 2021 y 2021 las entidades más grandes del país – BBVA, Banc Sabadell, Caixabank y Santander- cambiaron sus políticas de comisiones por mantenimiento de cuenta con el objetivo de ‘vincular’ más a sus clientes.

