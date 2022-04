Las noticias más importantes de hoy, viernes 29 de abril

Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

1. Bildu quiere impuestos a grandes rentas y eléctricas tras salvar el plan anticrisis de Sánchez

Salvavidas pero con condiciones a posteriori. Eh Bildu trabaja ya en las peticiones que realizará al Gobierno de Pedro Sánchez tras haberle ayudado a salvar la convalidación del decreto de su plan anticrisis contra la guerra, toda vez que el Ejecutivo desechó finalmente el jueves la opción de acordar con el PP para convalidar su decreto del plan anticrisis por la guerra y en su lugar recurrió una vez más a los votos de la formación independentista vasca.

2. Los dos riesgos de Feijóo en su (estrecho) camino a La Moncloa

Pedro Sánchez tira al monte y, ante el clásico dilema de buscar un pacto de Estado con el PP o aferrarse a sus socios de coalición, no defraudó y en el último minuto prefirió su familiar acuerdo con Bildu, PNV, PDECAT (no ERC esta vez), etc. Son los aromas habituales de la legislatura, aunque esta vez empiezan ya a oler mal como las visitas o el pescado, y existe cierta sensación de que este Gobierno va tocando a su fin.

3. Foment entierra su patronal de pymes tras 22 años de competencia con Pimec

La entidad elimina su filial de pymes por motivos de eficiencia interna y representarà directamente a las pequeñas empresas

4. Repsol pierde 22M en su negocio eléctrico por los altos precios de la luz

El caos energético que vive España desde hace casi un año, y que se ha intensificado en los últimos meses tras la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, deja un reguero de perjudicados. Y el tamaño no importa. Un ejemplo es Repsol, que ha sufrido un importante impacto en su negocio residencial de electricidad y gas, precisamente por los precios descontrolado del negocio mayorista.

5. Sabadell afronta el vencimiento de 8.500 millones de euros de créditos ICO

La gran mayoría de préstamos ICO expira este segundo trimestre del año, será el termómetro para medir la fortaleza de las empresas españolas tras dos años de pandemia. Banc Sabadell tiene un saldo vivo de 8.500 millones de euros y una cuarta parte de ellos, algo más de 2.200 millones, se concentra en los sectores más afectados por la pandemia.

6. Cellnex se prepara para a un mercado más pequeño tras la fusión de Orange y MásMóvil

El mercado español de las telecomunicaciones se va a comprimir el próximo año. De cuatro grandes operadores de telefonía se pasará a tres. Y quién sabe si más adelante la reducción será mayor. En este contexto -y curiosamente-, las empresas de infraestructuras, con Cellnex como la gran referencia nacional, se enfrentan a un mercado más pequeño y competitivo; aunque el operador neutro no parece tener ningún miedo.

