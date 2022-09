Sánchez anuncia que las industrias de gran consumo de gas se beneficiarán de la excepción ibérica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante su intervención en el Pleno del Senado sobre las nuevas medidas de ahorro energético que las industrias de gran consumo de gas se beneficiarán, a partir de ahora, de la excepción ibérica, el mecanismo que limita el precio del gas empleado para generar electricidad. Este sector representa en torno al 20% del PIB de nuestro país.

«Vamos a aprobar una excepción para las instalaciones de cogeneración para las industrias de gran consumo de gas para que, de manera temporal, queden cubiertas por el mecanismo ibérico«, ha afirmado Sánchez. Se ha referido, concretamente, a «la cerámica, la química, la papelera, el ladrillo, el textil o los fertilizantes». «Así las industrias van a seguir operando y seguir garantizando el empleo», ha creído el presidente.

Este ha sido el único anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno, que ha descartado «cortes de energía» y «medidas dramáticas» para este invierno, que incluye también apagones o racionamiento. Su intervención se ha centrado en «arrojar algo de luz sobre estas incertidumbres, con el conjunto de información que maneja el Gobierno. Hacerlo con total franqueza, sin censuras ni paños calientes, con fidelidad a lo que dicen los datos y a los principales organismos internacionales y nacionales».

Para el Gobierno las «grandes preocupaciones» de los ciudadanos son la energía, los precios y el empleo. Y por eso ha hecho una llamada a la calma. «He escuchado en los últimos días a diferentes líderes europeos decir que la era de la abundancia ha terminado. Comprendo la intencionalidad de la afirmación, invitando al fin del derroche. Pero no estoy de acuerdo si significa el fin de la prosperidad o el progreso de Europa», ha insistido.

Una medida que el PP reclamaba

Lo cierto es que esta medida ya la venía reclamando el Partido Popular desde hace unos días. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, lo exigió el pasado sábado durante un acto en Palencia, para que España siguiera la línea que ya había adoptado Portugal. También insistió sobre ello el propio presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, este lunes en un desayuno informativo.

No es la primera vez que sucede: los populares ya habían propuesto la reducción del IVA al precio de la luz, que Sánchez adoptó en junio; el apoyo a las rentas bajas, que anunció en julio; la reducción del IVA al gas, que el Gobierno hizo suyo hace unos días. Fuentes del PP celebran que el presidente Pedro Sánchez «vuelva a encontrar inspiración» en ellos.

En su intervención, de quince minutos, Feijóo le ha reclamado a Sánchez que se apoye en su partido. «Tiene un Gobierno volátil, sobredimensionado», le ha acusado para pedirle que «rompa con las alianzas, cese a los ministros que no ha nombrado y que no están a la altura. Busque apoyo en el partido para lo que queda de legislatura. Nunca seremos socios parlamentarios permanentes, pero siempre seremos aliados de nuestro país«, ha alegado Feijóo.

Por qué no pactan PSOE y PP

Sánchez le ha respondido y ha contestado a una pregunta que sobrevuela constantemente: por qué no pactan más PSOE y PP. «No es un secreto… no soy partidario de los gobiernos de concentración porque creo que es una fórmula peligrosa, al eliminar la dialéctica de una democracia y echa el descontento fuera del sistema. Pero sí soy partidario del diálogo, una tradición del PSOE desde el principio de la democracia», ha justificado el presidente del Gobierno.

«Usted reclamó que viniese a esta Cámara a hablar de la incertidumbre y no solo de la energía. Yo no he hablado de racionamiento, no se invente palabras, o cuestiones que usted desearía. Y puede insultarme las veces que quiera. Es con el PP la ley del embudo, ancha para ellos y estrecha por el resto«, ha criticado Sánchez. «No ha presentado ninguna propuesta seria. Le agradezco que al menos no haya hablado de ETA».