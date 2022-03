Ucrania acusa a Rusia de no respetar el alto el fuego y detiene la evacuación de civiles

Ucrania y Rusia acordaron este pasado jueves el establecimiento de corredores humanitarios para la evacuación y la entrega de alimentos y medicinas en el marco del conflicto, así como un alto el fuego temporal. Sin embargo, el Ejército ruso no ha paralizado sus ataques que sigue usando “artillería dura y cohetes” contra la ciudad portuaria de Mariupol, sitiada por las fuerzas de Vladímir Putin.

«Queridos vecinos de Mariupol, a partir de hoy comienza la evacuación de la ciudad. No es una decisión fácil, pero como siempre he dicho Mariupol no son ni sus calles ni sus edificios. Mariupol son sus habitantes, nosotros«, señaló el alcalde de la localidad, Vadim Boichenko, en un mensaje a los ciudadanos cuando se anunció el alto el fuego que finalmente no se ha concretado.

De esta manera, la evacuación de la población civil de Mariúpol y Volnovaja, que debía comenzar antes del mediodía de este sábado, ha tenido que ser «postergada por razones de seguridad». Asimismo, desde la municipalidad se ha instado a los habitantes que se habían reunido en los puntos de salida de las ciudades a «volver a los refugios».

En concreto, el alto el fuego empezaba a partir de las 11.00 horas (hora de Ucrania) y hasta las 16.00 horas, según el Ministerio Defensa ruso. Sin embargo, dicho periodo de prohibición de ataque de seis horas para la apertura de corredores humanitarios que permitieran la evacuación de la población civil en las ciudades de Mariupol y Volnovaja, ha resultado fallido.

Y es que a la hora prevista, aún había combates en algunos lugares, como en la región de Zaporiyia. Si el alto el fuego continúa adelante, quienes logren salir de Mariupol y Vonovaja se dirigirán a la ciudad Zaporiya. “Dado que nuestra ciudad está constantemente bajo el fuego y los ataques despiadados de los ocupantes, no hay otra solución”, se ha lamentado Vadim Boichenko, alcalde de Mariupol, en un comunicado.

Corredores humanitarios

En un principio Rusia y Ucrania llegaron al acuerdo de crear un canal de comunicación especial para discutir la posibilidad de establecer los citados corredores. Asimismo, ambas partes acordaron volver a reunirse «pronto», en la que sería la tercera ronda de conversaciones desde que estalló el conflicto hace una semana.

Refugiados de guerra de Ucrania llegan a la estación de tren de Slawkow, Polonia, el 05 de marzo de 2022. EFE/EPA/ZBIGNIEW MEISSNER POLAND OUT

De esta manera, tras el encuentro, el asistente de la Presidencia Vladímir Mendinsky, hizo un llamamiento a los civiles de estas zonas a «utilizar estos corredores humanitarios» o «hacer todo lo posible para detener las hostilidades» en caso de que estas continúen.

Más de un millón de refugiados

Por otro lado, según los datos publicado este viernes por Naciones Unidas, la cifra de refugiados huidos de Ucrania desde el inicio de la ofensiva militar rusa que comenzó el pasado 24 de febrero, asciende ya a más de 1,2 millones. Además, esta información sitúa a algo más de la mitad de estas personas en Polonia.

En concreto, hasta territorio polaco han llegado unas 650.000 personas, mientras que Hungría, el segundo país con más refugiados, se acerca a los 145.000. Moldavia acumula 103.000, mientras que Eslovaquia y Rumanía tienen 90.000 y 57.000 refugiados, respectivamente.