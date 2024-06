Las 4 apps con las que dejar de fumar será pan comido

Desde hace muchos años, el tabaquismo es uno de los problemas más candentes en la sociedad actual. Siendo una elección propia, todo lo relativo al tabaco trae consigo una enorme polémica, entre todos aquellos fumadores que buscan proteger su libertad de elección, y todos aquellos no fumadores que buscan que los espacios públicos vitales estén libres de humo.

A pesar de ser una elección propia, esto no quita que el tabaquismo sea un gran problema a día de hoy. Según cifras de la OMS, alrededor de 8 millones de personas mueren cada año a causa del tabaco, de las cuales, cerca de 1,3 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno. Y esta es solo una de las escalofriantes cifras que refleja el daño provocado por el tabaco.

Aprende a dejar de fumar con la ayuda de tu teléfono móvil

Dentro de todos los fumadores, existe un gran grupo de personas que quiere dejar de fumar, pero no se ve con la fuerza suficiente para hacerlo. Y si ya has probado distintos métodos, como acudir a un profesional o emplear los famosos parches, y ninguno de estos métodos ha funcionado, tal vez sea momento de que le brindes la oportunidad a tu smartphone. Y hoy te contamos varios métodos.

QuitNow!

Son muchas las apps que buscan ayudar a los usuarios a dejar de fumar. Pero entre todas ellas, Quit Now! es, con toda seguridad, la más eficiente. Está disponible en App Store y el resto de plataformas, y entre muchas otras cosas, ofrece una larga lista de estadísticas que ayudan al fumador, como por ejemplo los cigarros que has dejado de fumar, o el dinero que has ahorrado. Además, incluye una comunidad de usuarios en la que el fumador puede compartir sus experiencias con otras personas que padecen el mismo problema.

Flamy

Otra de las opciones más empleadas por los usuarios es Flamy, también disponible en Google Play, la cual, al registrarte, te hará una serie de preguntas sobre la cantidad de cigarrillos que fumas, la fecha que pretendes dejarlo, el precio de cada caja… A partir de ese punto, cada día recopila una serie de ventajas obtenidas desde que hemos dejado de fumar, desde el aspecto económico, hasta el aspecto relacionado con el bienestar, como son por ejemplo el nivel de oxígeno en sangre o la presión arterial.

RespirApp

Más allá de las empresas desarrolladoras, la propia Asociación Contra el Cáncer ha aportado su granito de arena en este ámbito, con su aplicación RespirApp. A través de un test elaborado por profesionales, esta aplicación determina el grado de dependencia que el usuario tiene respecto al tabaco. Y en el progreso del usuario, existen unos logros que irá completando a medida que cumple objetivos y días sin fumar, por lo que resulta una opción muy agradecida con el esfuerzo del usuario. Y la puedes encontrar en cualquier plataforma para dispositivos móviles.

Dejar de fumar – Asistente

Para terminar, la aplicación Dejar de fumar – Asistente es otra de las favoritas de millones de personas. La puedes encontrar en Google Play y todas las plataformas de aplicaciones y, más allá de recoger todas las estadísticas relativas a haber dejado de fumar, esta app incluye una lista de objetivos temporales que indican el progreso del usuario por horas: indica cuánto tiempo pasa hasta que el monóxido de tu sangre vuelve a la normalidad, las horas que faltan para que se regule tu sistema respiratorio…