Beats Solo Buds: los auriculares más económicos de Apple que llegan este mes

A lo largo de los años, han sido muchos los dispositivos electrónicos que se han ganado un papel fundamental en la vida de muchas personas. Y todas aquellas personas que desde la década de los 80 y 90 vivían pegadas a un cassette, han encontrado estos últimos años en los auriculares inalámbricos una forma mucho más cómoda de llevar su música consigo a todas partes.

Actualmente, podemos encontrar en el mercado infinidad de modelos que sacan partido a esta innovadora tecnología. Sin embargo, basta con echar un vistazo al catálogo de Apple para ver que la marca de la manzana es una de las pioneras en este ámbito. Sin embargo, Apple va mucho más allá de sus famosos AirPods.

Los innovadores auriculares que llegarán al mercado de la mano de Apple

No cabe duda que los distintos modelos de los AirPods son la joya de la corona de Apple en lo que ha sonido se refiere. Sin embargo, se trata de modelos con un precio restrictivo para la mayoría de bolsillos. Desde Apple, por su parte, no quieren dejar de lado a ningún cliente, motivo por el cual han anunciado el lanzamiento este mismo mes de un innovador modelo que nada tiene que ver con estos AirPods: los Beats Solo Buds.

Se trata de un dispositivo que la marca norteamericana lanza en colaboración con Beats, otra de las grandes referencias del mundo del sonido, para dar forma a los dispositivos más económicos que Apple ha lanzado hasta la fecha. Y es que este innovador modelo de auriculares inalámbricos llegará al mercado el próximo 18 de junio, y lo hará por un precio de 89,95 euros.

No obstante, el hecho de que cuente con un precio inferior no significa que sea un dispositivo que no valga la pena. Se trata de unos auriculares intraurales que, ya a simple vista, destacan por un diseño ergonómico que compagina las pequeñas dimensiones de la caja como de los propios auriculares, mientras que, por otro lado, ofrecen un sonido de enorme calidad.

Un diseño que se ve reflejado en la propia ficha técnica de los auriculares, cuyo estuche cuenta con un peso de tan solo 22 gramos. Pero más allá del diseño, este modelo ha sido desarrollado por Apple con el único objetivo de mejorar el rendimiento del sonido, especialmente en los graves. Algo que ha sido posible gracias a la creación de unos orificios perforados por láser que permiten una mejor distribución del sonido.

Autonomía y adaptabilidad al usuario

En lo que respecta a la autonomía de los mismos, estos auriculares cuentan con una batería capaz de aguantar hasta 18 horas de reproducción de manera ininterrumpida, lo cual los convierte en un modelo capaz de competir en este ámbito con la mayoría de modelos de la serie AirPod.

Como apunte curioso pocas veces visto, estos auriculares, en busca de ofrecer a los usuarios la máxima comodidad posible, cuentan con almohadillas de diferentes tamaños, en tallas que van desde la XS hasta la L, con el objetivo de adaptarse a todo tipo de orejas, brindando una comodidad pocas veces vista hasta la fecha. Unos auriculares que han captado la atención de los amantes de la música, y que en apenas dos semanas estarán disponibles en todas las plataformas.