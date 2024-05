El invitado estrella del evento de Apple que apunta a convertirse en un ‘top ventas’

El 7 de mayo era una fecha marcada en rojo en el calendario por los fans de Apple. Todo a causa del motivo del Apple Event, uno de los más anticipados del año junto al que toma lugar todos los años cada mes de septiembre. Un evento que, además, se centró en uno de los principales atractivos de la marca: el iPad.

En el evento, solo aquellos que esperaban novedades del iPhone 16 se marcharon con una sensación agridulce, ya que por todo lo demás, Apple anunció diversas innovaciones en lo que respecta a la tablet de la empresa. Pero más allá del anuncio de los nuevos iPad Pro y iPad Air, la marca de la manzana anunció una innovación que causó auténtico furor entre los fanáticos de la marca.

Un evento que tuvo una gran repercusión, después de dos años sin recibir novedades sobre las tablets de Apple. A cargo del mismo estuvo Tim Cook, actual CEO de la empresa, que definió el evento del pasado 7 de mayo, bautizado como Let Loose, como “el día más importante de la historia de los iPads”. Y es que la gran sorpresa de la noche no fue ninguno de los dos dispositivos presentados.

Apple Pencil Pro

– New squeeze sensor in the barrel to bring up new tool palette (with new haptic feedback)

– Gyroscope lets you "barrel roll" for changing orientation of shaped pens or brushes

– Now supports find my for when you inevitably lose it

– $129 pic.twitter.com/zZpzu7j3uJ

— Marques Brownlee (@MKBHD) May 7, 2024