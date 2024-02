Son tantos los dispositivos electrónicos con los que podemos encontrarnos en nuestro día a día que, aunque muchas veces no nos paremos a pensarlo, parece lógico que el mundo de los cables y la accesibilidad está obligado a tener una variedad tan grande como la que variedad de dispositivos con los que contamos.

Sin embargo, incluso dentro de un mismo dispositivo, como es el caso de los teléfonos móviles, podemos encontrarnos con una enorme variedad de cables: USB-A, Micro-USB, Mini-USB, Lightning… Sin embargo, es cierto que por encima de todos estos, podríamos encontrarnos uno que podría considerarse universal por encima del resto: USB Tipo C. Y hoy os hablaremos el por qué de la importancia de este tipo de conector.

La importancia del USB tipo C en el mundo de la electrónica

Es tal la importancia de este tipo de conector, que incluso Apple, que en sus iPhone llevaba más de una década utilizando un conector Lightning, ha decidido dar un paso a un lado y apostar por el USB Tipo C. Pero, ¿por qué es tan importante? En resumidas cuentas, a pesar de ser solo un tipo de conector como cualquier otro, es uno de los más utilizados por una amplia lista de motivos.

Y el primer motivo por el que este conector reina por encima de todos los demás es por su enorme versatilidad. Y es que es capaz de conectar desde cables para cargar el teléfono móvil hasta pinchos USB de distintos tipos. Y es que este tipo de cable permite transferir datos o energía entre dispositivos sumamente dispositivos: ordenadores con cualquier sistema operativo, monitores, discos duros…

Precisamente la principal virtud de este tipo de conector es que es capaz de conectarse de forma sencilla no solo con todo tipo de dispositivos, sino con el resto de cables. Y es que se trata de un conector reversible, lo cual significa que funciona correctamente independientemente del lado por el que lo enchufemos, lo cual pone fin al problema de estar un buen rato intentando introducir correctamente el cable en su puerto.

Y entre la enorme cantidad de funciones que es capaz de cumplir, más allá de conectar a la corriente o interconectar cualquier dispositivo, también puede ser utilizado como salida de vídeo y audio a través de distintas vías, ya sea HDMI, DisplayPort o salida de vídeo analógica, lo cual lo convierte en el tipo de cable más versátil con el que podemos toparnos a día de hoy en el mercado.

Pero esto no es todo. Por norma general, el Tipo C emplea únicamente el estándar 3.1 de USB. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre y cuando el dispositivo con el que lo conectemos sea compatible, este tipo de conectar asegura grandes velocidades en todos los ámbitos, como puede ser la carga rápida en lo relativo a los cargadores de teléfono o una mayor velocidad de transmisión a la hora de transferir cualquier tipo de archivo.

Y estos son los principales, pero no todos los motivos que hacen que, a día de hoy, el USB tipo C sea no solo el más popular, sino también el conector más eficiente del mercado, a una distancia considerable del segundo.