Es casi seguro afirmar que, especialmente a lo largo de los últimos meses, todos nos hemos visto obligados a aceptar las cookies de ciertos sitios web. Mientras que muchos de ellos ofrecen la posibilidad de aceptarlas, rechazarlas, o aceptar solo las necesarias, es cada vez más habitual que algunos sitios web obliguen a aceptar las cookies en la versión gratuita.

Algo que se aplica especialmente a la prensa digital, siendo un aspecto que ha levantado ciertas suspicacias entre los usuarios. Sin embargo, muchos piensan que estas cookies son una intromisión en los usuarios sin tener claro realmente qué son y en qué consiste su funcionamiento. Y es que el uso de cookies puede conllevar tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Y hoy vamos a explicártelos todos.

Los beneficios y los peligros del uso de cookies en tu navegación por internet

En primer lugar, es de vital importancia remarcar qué son las cookies. Se trata de pequeños archivos de texto que los sitios web guardan en el dispositivo desde el que accedamos una vez que los visitemos. Pero, ¿qué tipo de información guardan? Recopilan únicamente información sobre tu navegación, como las páginas qué has visto, el tiempo que has pasado en cada una o las preferencias que has establecido.

Y es que, por el contrario a lo que mucha gente piensa, la aplicación de estas cookies tiene efectivos positivos en lo que respecta a la navegación por internet. Y es que gracias a ellas serán las propias webs las que personalizarán el contenido que ofrecen a nuestro gusto, para que no tengamos que hacerlo cada vez que entremos, además de que este seguimiento ofrecerá al navegador una ayuda para mostrar sitios web afines a tus gustos.

Sin embargo, a pesar de este punto, no se puede decir tampoco que sean un aspecto únicamente negativo. Y es que el hecho de que las empresas puedan recopilar todo tipo de datos sobre tu actividad en la red, puede conllevar un problema de privacidad, ya que, en malas manos, esta información podría llevar a algunos hackers que accediesen a dicha información a crear un perfil sobre ti como usuario en base a lo que indican estas cookies.

Es por ello que, a pesar de que son una forma muy efectiva de mejorar la experiencia en internet, adaptando a nuestros gustos la gran mayoría de espacios que visitamos con asiduidad, muchos consideran que los peligros que conlleva la recolección de estos datos podría conllevar efectos negativos a medio y largo plazo, especialmente en todos los aspectos relativos a la privacidad en la red.

Por ello, si eres una de esas personas que prefiere salvaguardar su privacidad de manera online, no tienes por qué preocuparte, ya que existen formas de seguir navegando por la web sin necesidad de ser obligado a aceptar las cookies de ningún sitio web. Por ejemplo, el modo incógnito es la forma ideal para que las cookies se almacenen en un dispositivo, lo cual te brinda acceso a cualquier rincón de internet, sin que a cambio las páginas web recolecten información personal sobre lo que haces o dejas de hacer cuando navegas por internet.