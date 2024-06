Elimina definitivamente tu cuenta de Telegram en un minuto

Hace tan solo unas semanas, Telegram estuvo en boca de todos por aquella ley que pidió su clausura de forma inmediata. Un hecho que, finalmente, no terminó por llevarse a cabo, y que volvió a dejar un poco de lado esta aplicación de mensajería instantánea, que, a grandes rasgos, se encuentra por detrás de Whatsapp en los índices de popularidad.

No obstante, es de justicia reconocer que se trata de una herramienta muy versátil, que permite a sus usuarios mucho más que simplemente hablar entre ellos por un chat directo. Sin embargo, no todo el mundo tiene por qué estar contento con el contenido de Telegram, por lo que, si no le gusta, puede eliminar su cuenta de forma sencilla. Y aquí te contaremos cómo.

Así puedes borrar tu cuenta de Telegram sin dejar rastro

Algo que ya hemos visto en plataformas como Instagram o Facebook, en las que el usuario puede hacer desaparecer su cuenta sin dejar rastro. Algo que, como resulta lógico, también puede hacerse en Telegram. Y a pesar de que existen dos vías distintas, una que establece un periodo de tiempo por su el usuario se arrepiente, hoy te explicaremos cómo borrar tu cuenta de inmediato.

Algo que, a diferencia de las plataformas previamente mencionadas, no se hace a través de la misma app. Para ello, existe un sitio web centrado únicamente en esto, al que puedes acceder haciendo clic en este enlace. Simplemente tendrás que rellenar un formulario, comenzando por el número de teléfono vinculado a la cuenta. Es importante recordar el prefijo del país en el que te hayas registrado, por lo que, si lo has hecho en España, tendrás que poner un +34 delante.

Una vez introducido el teléfono, ahora sí, tendrás que acceder a tu propia cuenta de Telegram, independientemente de que lo hagas en el teléfono o en un ordenador, donde recibirás un código de confirmación de identidad. Un código con el que tendrás que regresar al sitio web previamente mencionado, e introducirlo en la barra de búsqueda pertinente.

Entonces, ya serás redirigido a la pantalla final del proceso, donde aparecerán todas las condiciones derivadas de borrar la cuenta de este modo. Un hecho que implica que todo el contenido de tu cuenta desaparezca de forma inmediata. No quedarán conversaciones, ni imágenes, ni ningún rastro del periodo durante el cual hayas hecho uso de la plataforma. Por ello, es conveniente que pienses fríamente si quieres eliminar todo de forma permanente.

Si es así, simplemente tendrás que explicar en la caja de comentarios si así lo deseas el motivo que te ha llevado a eliminar de forma permanente tu cuenta de Telegram y, posteriormente, solo tendrás que hacer clic en el recuadro que indica ‘Delete my account’, por su traducción al español, ‘Borrar mi cuenta’. Una vez que lo hagas, tu cuenta de Telegram habrá desaparecido por completo, y si quieres volver a usar esta plataforma, tendrás que crear una nueva cuenta.