Así puedes eliminar una solicitud de seguimiento en Instagram

Actualmente, millones de usuarios hacen uso cada día de Instagram, una de las redes sociales por excelencia, que lleva más de una década en la cúspide de este tipo de plataformas. Algo que la aplicación de Meta ha conseguido en gran parte gracias a las constantes innovaciones que han llegado en busca de mejorar la experiencia de los usuarios.

Sin embargo, a pesar de que la popularidad de esta plataforma no ha descendido ni un ápice con el paso de los años, aún existen muchos aspectos ocultos que la mayoría de los usuarios, incluso los más veteranos, desconocen todavía. Hemos hablado en muchas ocasiones de todos estos pequeños secretos que esconde Instagram y, como no podía ser de otro modo, hoy os contaremos otro desconocido por la mayoría.

La funcionalidad de Instagram que muchos usuarios desconocen

Todo el mundo sabe que, cuando una cuenta es privada en Instagram, el usuario que la lleva tiene derecho a decidir a quién da acceso a sus seguidores. Por ello, cuando sigues a una cuenta privada, envías a dicho usuario una solicitud de seguimiento, que este podrá aceptar o no. No obstante, si el usuario no la acepta, pero tampoco la rechaza, ¿dónde queda esa solicitud?

Hasta que el usuario receptor decide aceptarla o rechazarla, una solicitud enviada queda perdida en las solicitudes de seguimiento. Todo ello, claro, a no ser que el usuario que la envió decida cancelarla por sí mismo. Si recordamos a qué usuario le hemos mandado una solicitud que no ha sido aceptada, lo tenemos tan fácil como buscar de nuevo su usuario y cancelar la solicitud en su propio perfil.

Sin embargo, lo que muchos desconocen, es que si no nos acordamos a qué usuarios hemos mandado una solicitud de seguimiento, Instagram tiene una herramienta con la que nos los desvela. Para ello, simplemente tendremos que acceder a los Ajustes de nuestra propia cuenta de Instagram, para clicar en el apartado Privacidad de la cuenta, en la que nos toparemos con una amplia lista de categorías.

Ya dentro de esta sección, nos toparemos con otra que recibe el nombre de ‘Descargar tu información’, que puede variar en función de la versión que utilicemos, pero, a grandes rasgos, tiene nombres muy similares. Al hacer clic en este apartado, haremos clic en solicitar descarga, tras lo que seremos redirigidos a una página externa, por lo que no tenéis que asustaros.

En este punto, simplemente tendremos que indicar el correo electrónico en el que queramos recibir dichos datos, sea el que está vinculado a la cuenta o no, y la contraseña de nuestra cuenta de Instagram. La propia plataforma avisa de que puede ser un proceso que tarde varios días en ser completado, pero, una vez recibido el correo, podremos ver todas las solicitudes de seguimiento que hemos mandado desde la creación de nuestra cuenta, tanto aquellas que ya han sido aceptadas, como todas las que están pendientes, incluyendo el nombre de cada usuario que las ha recibido.