A lo largo del último año, la Inteligencia Artificial ha adquirido un papel importantísimo dentro del ámbito tecnológico por muchos motivos. Se trata de un ámbito al que se le lleva varios años dedicando un especial desarrollo, pero la aparición en 2023 de ChatGPT, que derivó en el auge de todo tipo de chatbots, fue uno de los que puso de manifiesto sus posibilidades.

El desarrollo de esta herramienta permitió a millones de usuarios alrededor de todo el mundo conocer las grandes ventajas con los que cuentan estos chats de Inteligencia Artificial, que pueden ser utilizados para un sinfín de actividades. Sin embargo, como es habitual en internet, el riesgo va de la mano de las posibilidades, por lo que es importante también tener precaución con estas herramientas, por muy seguras que parezcan.

Los consejos básicos a la hora de proteger tu privacidad con los chatbots

Hemos hablado hasta la saciedad de las múltiples amenazas existentes en internet que buscan atacar directamente la información confidencial de los usuarios. Precisamente por esto, la seguridad y, especialmente la privacidad, son dos de los aspectos más importantes a la hora de proteger lo máximo posible todos esos datos. Y con estos chats de Inteligencia Artificial, a pesar de que por sí mismos no entrañen ninguna amenaza, también es importante tener en cuenta ciertas precauciones.

Estos chats, a pesar de ser seguros y ajenos a las posibles amenazas externas, hacen uso de una plataforma global, la cual no es infranqueable ante posibles ataques de hackers. Por ello, no compartir ningún tipo de información privada es de vital importancia, ya que en un posible ataque cibernético, esta información confidencial podría quedar a merced de los atacantes.

Por ello, es fundamental no solo no compartir información ya existente, sino también no pedir recomendaciones en lo relativo a la creación de contraseñas o cualquier tipo de clave. Todo ello es mejor guardarlo para nosotros, si no queremos que estos datos personales sensibles pudieran ser en caso de un ataque cibernético un blanco fácil para los hackers.

No obstante, otro aspecto fundamental a la hora de hacer uso de cualquier plataforma en internet, es la política de privacidad de las mismas. Las grandes plataformas, por norma general, en ningún caso harán uso de la información privada de sus usuarios. No obstante, en determinados sitios web, la política de privacidad puede apostar por brindar acceso a terceros a nuestros datos, por lo que es importante renunciar minuciosamente estas condiciones y, en la medida de la posible, evitar compartir datos con estas plataformas.

Es también importante revisar las herramientas que ofrece cada una de las plataformas. Alguna de los importantes, como es el caso de ChatGPT o Gemini, están incorporando herramientas como la opción de desactivar la memoria de chats, lo cual no almacena en el caché de la plataforma el historial de conversaciones, por lo que nuestros datos podrían estar seguros incluso en caso de ataque cibernético.

Por ello, y como último y fundamental consejo, hacer uso solo de las plataformas contrastadas es el paso definitivo que nos evitará cualquier problema respecto a nuestra información personal, pudiendo así sacar partido a las herramientas que este tipo de Inteligencia Artificial nos ofrece, sin poner en riesgo ningún tipo de dato personal.