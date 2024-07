Olvídate de las alarmas: así puedes utilizar tu Wi-Fi para proteger tu hogar este verano

Los meses de julio y agosto son, con casi toda seguridad, las fechas preferidas por millones de personas para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Precisamente por esto, cada día salen a las carreteras cientos de miles de personas en busca de desconectar del trabajo y la rutina durante unos días, pero no sin antes dejar todo bien atado en casa.

Más allá de disfrutar de estos días lejos de casa, es también importante no olvidarse de proteger nuestra casa. Y es que las fechas vacacionales son el periodo favorito de los ladrones, que aprovechan la ausencia de los inquilinos de un hogar para colarse en él. Sin embargo, las alarmas ya no son la única vía para impedir esto. Y hoy os contaremos por qué.

Utiliza tu conexión Wi-Fi para poner fin a la presencia de ladrones en tu casa

Hasta hace no mucho, era imprescindible contar con una carísima alarma para mantener nuestro hogar a salvo de la intrusión de personas no invitadas. No obstante, ahora esto es algo que está al alcance de todos, ya que lo único que necesitaremos para mantener nuestro hogar protegido es una conexión Wi-Fi. Pero, ¿cómo es posible esto? Gracias a la startup holandesa Gamgee.

Así es, esta compañía ha desarrollado un sistema de seguridad capaz de detectar la presencia de intrusos a través de la conexión Wi-Fi. Pero, ¿cómo funciona? Utilizando los routers o amplificadores de señal que hacen acto de presencia en los hogares para detectar perturbaciones causadas por el movimiento. Así es, tal y como lo describen desde la propia empresa holandesa, esta nueva aplicación es capaz de detectar la huella corporal de las personas.

Una huella corporal que actúa a modo de huella dactilar, ya que es posible que los inquilinos de la casa sean reconocidos de forma automática por la aplicación, por lo que no ocurrirá nada si no te olvidas de desconectarla y entras en casa, ya que será la propia función la que te identifique. Esto implica que siempre que el Wi-Fi esté activo, tanto en tu hogar como en tu teléfono, recibirás una alerta siempre que un individuo no deseado entre en tu casa.

El papel de la Inteligencia Artificial en el desarrollo de esta herramienta

Como no podía ser de otro modo, y en vistas a perfeccionar su funcionamiento, la Inteligencia Artificial también juega un papel importante en esta plataforma. Y es que todos los datos que la plataforma vaya recopilando a lo largo del tiempo, tanto los relativos a las huellas dactilares como la distinción entre humanos y mascotas, sirve para desarrollar una IA que perfecciona esta labor.

Por ello, este sistema es capaz de desarrollarse con el tiempo y, a largo plazo, dar vida a un mapa de nuestra vivienda que nos permitirá estar tranquilos siempre que salgamos de casa unos días en busca de desconectar. Además, la propia aplicación cuenta con una política de privacidad que cifra todos los datos de forma segura en el router, por lo que el usuario no solo tiene un control total, sino que puede estar seguro de que su privacidad de mantendrá a salvo.