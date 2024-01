Los relojes inteligentes de mujer imprescindibles este 2024

Dentro de todos aquellos dispositivos tecnológicos que han causado furor a lo largo de los últimos años, los relojes inteligentes se han coronado entre los más buscados por los usuarios. Algo que se debe a la infinidad de funcionalidades que ofrecen, tanto para aquellos que quieren sacar aún más partido a sus teléfonos móviles, como para los asiduos a la actividad física.

Tal es así que, recientemente vimos una lista con algunos de los mejores smartwatches del mercado en función de distintas características. Sin embargo, y aunque la mayoría son unisex, al igual que ocurre con los relojes tradicionales, también hay modelos para hombres y para mujeres. Y es por ello que hoy os hablaremos de los relojes inteligentes para mujer que triunfan en el mercado.

El smartwatch para mujer por excelencia

Y la lista comienza por uno de los favoritos en todos los aspectos, que no es otro que el reloj Samsung Galaxy Watch 4, considerado uno de los mejores del mercado a nivel global. Y es que es un reloj que, en primer lugar, entra por los ojos, de la mano de una esfera redonda de 1,35 pulgadas, además de una correa de color rosa que encaja a la perfección con cualquier outfit.

El reloj inteligente Samsung Galaxy Watch 4.

Pero el plato fuerte llega al echar un vistazo a sus funcionalidades. Destaca por varios sensores relativos a la actividad deportiva, tales como un sistema GPS, un contador de calorías, e incluso un sensor bioactivo que mide el ECG y la presión arterial en tiempo real. Además, ofrece un acceso ininterrumpido a cualquier aplicación de Android desde el propio reloj, que podrá ser tuyo en Amazon por 170,46 euros.

La alternativa idónea para las amantes del deporte

Sin embargo, si tienes claro que el ámbito en el que buscas sacar el máximo partido a tu reloj es el deportivo, sin lugar a dudas el Huawei Watch Fit 2 es la opción que debes escoger. Y es que este dispositivo, de la mano de una esfera cuadrada más grande, que alcanza 1,74 pulgadas cuenta con un sinfín de aplicaciones pensada para maximizar tu rendimiento.

El reloj inteligente Huawei Watch Fit 2.

Entre ellas, cuenta con hasta siete modos de entrenamiento entre los que podremos elegir el que deseemos hacer cada día, tales como correr, nadar, o andar en bicicleta. Pero es que, además de guiar nuestra actividad, también cuida de nuestra salud de la mano de sistemas de monitorización de la frecuencia cardíaca, spO2, sueño o estrés. Un reloj que podrás encontrar con distintas correas en Amazon por un precio de 109 euros.

La opción más económica que cumple con todas tus funciones

Sin embargo, al igual que ocurre con todos, también existen alternativas para apostar por un reloj más económico. Y si quieres invertir una cantidad menor de dinero, pero sin renunciar por ello a ninguna funcionalidad, el reloj Xiaomi Mi Watch Lite, como suele ser habitual en los productos de esta marca, ofrece uno de los mejores modelos en relación calidad-precio.

El reloj inteligente Xiaomi Mi Watch Lite.

Un dispositivo con una pantalla de 1,4 pulgadas en la que podremos observar una enorme variedad de datos relativos al ejercicio, contando con hasta 11 modos de entrenamiento. A esto se suma un sistema de posicionamiento dual preciso de la mano del cual estaremos ubicados en todo momento, con un seguimiento preciso de la trayectoria, la distancia recorrida… Un dispositivo idóneo para cualquier amante del deporte, que está disponible en la web de Xiaomi a partir de 59,99 euros.

El smartwatch más elegante para cualquier mujer

No obstante, muchas personas no se deciden a dar el paso por el hecho de no encajar del todo con la estética por la que apuestan estos relojes inteligentes. Sin embargo, de la mano de modelos como el smartwatch de Neckmarine, esto no es un problema, ya que cuenta con una elegante correa de armis plateado, que sujeta a una esfera de 36 milímetros de diámetro también en color plata.

El smartwatch de Neckmarine.

Sin embargo, es importante no caer en equívocos, ya que este reloj cuenta también con un sinfín de funcionalidades, entre las cuales destacan algunas relativas al ejercicio, como el seguimiento de la frecuencia cardíaca o el oxígeno en sangre, hasta otros relacionados con la conexión con el teléfono, como son las esferas personalizables o las notificaciones. Y en el caso de este reloj, podréis encontrarlo en la propia web de Neckmarine por un precio relativamente asequible: 82 euros.