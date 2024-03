Soy experto en tecnología y este dispositivo no puede faltar en tu hogar

Actualmente, son muy pocos los ámbitos del día a día en los que el aspecto tecnológico no tenga un impacto directo. Desde aquellos más importantes, como puede ser por ejemplo la reciente instauración del teletrabajo, hasta otros más anecdóticos. Sin embargo, si analizamos un ámbito en el que la tecnología ha tenido un especial impacto, ese es la seguridad.

Y hablamos de todos los ámbitos en los que se puede hacer referencia a este concepto. No obstante, si existe un ámbito en el que esta seguridad se ha visto especialmente reforzada, ese es el de la seguridad en el hogar. Y más allá de los cerrojos inteligentes, las videocámaras de vigilancia y demás, el experto en tecnología Tutecnomundo nos habla de un complemento que no puede faltar en nuestro hogar.

Leer más: Limpiar tu televisor de forma eficiente y sencilla es posible con estos sencillos consejos

El último dispositivo imprescindible para apostar por la seguridad en casa

Y es que las cámaras, los felpudos o los telefonillos inteligentes apuestan de forma muy eficiente por la seguridad en la entrada del hogar, haciendo que esta zona de nuestra casa esté sumamente vigilada. Sin embargo, una de las zonas más descuidadas del hogar, por norma general, suele ser el garaje.

Precisamente por ello, este usuario, experto en tecnología, que acostumbra a recomendar en su cuenta de Instagram todo tipo de complementos tecnológicos, recomienda a todos aquellos que cuenten con un garaje privado un complemento que está ganando una enorme popularidad a lo largo de los últimos meses: el HOMYHUB Starter Kit.

En resumidas cuentas, se trata de un completísimo kit cuya función principal es convertir la puerta de nuestro garaje en un dispositivo inteligente que automatice la gran mayoría de acciones relativas al uso de esta parte de nuestra casa, que ahora podremos manejar de forma sencilla a través de nuestro teléfono móvil, gracias a la aplicación con la que cuenta, disponible para todos los dispositivos.

No obstante, si no quieres hacer uso del teléfono móvil, también cuenta con un mando a distancia a través del cual podremos controlar hasta dos puertas de garaje, evitando un proceso tan tedioso como bajarse del coche para abrir manualmente la puerta del garaje. Sin embargo, estas no son, ni de lejos, sus últimas funcionalidades, ya que incorpora muchos otros complementos que simplificarán de distintos modos este proceso.

Por ejemplo, más allá del mando a distancia, este kit incluye también unos sensores que serán capaces no solo de detectar el movimiento de un vehículo cuando este se acerque a la puerta del garaje, sino que, a mayores, también será capaz de identificar cada uno de los coches, por lo que la puerta solo se abrirá si es tu coche o el de algún familiar identificado el que se encuentra delante de la puerta.

Un dispositivo que destaca por un sencillísimo uso en todos los aspectos, ya que dispone de una conectividad con comandos de voz, integrándose también con otras tecnologías como Siri, además de contar con unos pasos de fácil seguimiento para su instalación, que podremos llevar a cabo a través de las indicaciones que aparecerán en la propia aplicación de HOMYHUB. Un dispositivo con el que os podréis hacer en plataformas como Amazon por un precio de 159 euros.