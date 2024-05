¿Cómo saber que versión de Windows tiene tu ordenador?

Al hablar de los distintos sistemas operativos que puede tener un ordenador, Windows es desde hace muchos años, y sigue siendo a día de hoy, el sistema operativo por excelencia. Ni siquiera el auge y desarrollo de los dispositivos MacOS, de Apple, han logrado desbancar al gigante de los sistemas operativos en el ámbito ofimático.

Un sistema operativo que, como gran virtud, ha sabido adaptarse a los avances tecnológicos, por lo que ha ido evolucionando conforme lo ha hecho la tecnología, poniendo al alcance de sus usuarios una lista de herramientas prácticamente interminable. De hecho, cada cierto tiempo, se lanza una nueva versión de Windows que trae consigo una amplia lista de mejoras.

Así puedes identificar el sistema operativo que utiliza tu ordenador

Una evolución que ha ido marcada por grandes saltos tecnológicos, aunque algunos más que otros. Uno de los más grandes tuvo lugar en julio de 2015, cuando la primera versión de Windows 10 llegó al mercado, suponiendo una de las mayores revoluciones de las que Windows había sido testigo hasta la fecha. Seis años después, en 2021, llegó Windows 11, como la evolución lógica de su predecesor.

No obstante, el salto de Windows 10 a Windows 11, a pesar de que trajo consigo notables mejoras, no tuvo ni de lejos el impacto que tuvo el cambio anterior. Algo que dejó con ganas de más a algunos pero supo satisfacer a otros tantos, que en lugar de otro cambio radical, preferían ese ligero lavado de cara, que puliese algunos aspectos, pero, por otro lado, no supusiera una gran revolución.

Aquellos expertos en la materia son capaces de identificar sin titubear un solo segundo la edición de Windows que está instalada en su ordenador. Sin embargo, teniendo en cuenta que Windows 10 es un sistema operativo aún bastante vigente, ¿cómo puedo saber qué sistema operativo usa mi ordenador? Una pregunta a la que se le puede dar respuesta de una forma sumamente sencilla y, además, en tres sencillos pasos.

Abriendo el navegador de Windows, primero tendremos que acceder la Configuración del equipo, donde nos toparemos con una amplia lista de posibilidades. Entre ellas, tendremos que hacer clic en la opción Sistema, para posteriormente clicar sobre Acerca de, la opción que va de la mano de un logo de información, tras lo que se desplegará ante nosotros un nuevo menú.

En dicho menú, tendremos que acceder al apartado Especificaciones del dispositivo, donde nos será brindada toda la información relativa a nuestro ordenador. Entre toda esta información, haremos clic sobre Tipo de sistema, apartado en el cual, además de indicarnos si estamos ejecutando una versión de Windows de 32 o 64 bits, en Especificaciones de Windows, podremos conocer tanto la edición como la versión de Windows que estamos utilizando, saliendo de dudas y concluyendo si estamos haciendo uso de Windows 10 o Windows 11.