Whatsapp fulmina el spam con esta última función

Dentro de todas las aplicaciones a las que podemos sacar partido desde un teléfono móvil, Whatsapp no es solo la gran referencia dentro de las aplicaciones de mensajería instantánea, sino que también es una de las que cuenta con un mayor número de usuarios, teniendo en la actualidad cerca de 2.000 millones de usuarios activos mensualmente.

Algo que no viene de nuevas, ya que la aplicación de Meta lleva más de una década siendo la app de referencia dentro de este ámbito. Entre los muchos motivos que han llevado a Whatsapp a mantener esta posición, las constantes mejoras y actualizaciones han sido uno de los motivos que han llevado a los usuarios a seguir haciendo uso de esta aplicación.

La última medida de Whatsapp para mejorar la experiencia de sus usuarios

En diversas ocasiones hemos visto el gran interés de Whatsapp por la privacidad de sus usuarios. Y es que hemos visto una lista casi interminable de funciones desarrolladas únicamente con el objetivo de mantener la privacidad de sus usuarios a todos los niveles. Y más allá de los aspectos relativos íntegramente a la privacidad, ahora desde Whatsapp también han decidido tomar medidas contra el spam, algo que es cada vez más habitual.

La llegado de actividad comercial a la aplicación ha traído consigo infinidad de mensajes no deseados. Y no solo eso, ya que no solo son las distintas plataformas las que pueden ponerse en contacto contigo, sino que, además, también hay cuentas bot que tratan de estafar a los usuarios a través de diferentes tretas. Una actividad con la que desde Whatsapp están dispuestos a acabar de raíz.

Y para ello, desde Meta están preparando una nueva y útil función llamada Restricción de cuenta, que consistirá ni más ni menos que en un sistema de bloqueo temporal que impedirá a los usuarios que lo reciban iniciar una nueva conversación desde su cuenta de Whatsapp.Una medida no pensada para las cuentas bot, sino para todos aquellos que utilizan su cuenta para hacer spam con fines comerciales.

Y es que a diferencia de las funciones del bloqueo, una cuenta que haya sido víctima de esta restricción no podrá abrir conversaciones, pero sí responder a mensajes en conversaciones que ya tenga iniciadas con otros usuarios. Una medida algo más suave que el bloqueo total de la cuenta, con la que desde Whatsapp pretenden dar una “lección” a todas aquellas personas que utilicen Whatsapp con este fin.

Antes de esta medida, la política de privacidad de Whatsapp dejaba claro que el spam estaba terminantemente prohibido, lo cual no fue suficiente para disuadir a un amplio grupo de personas que han continuado haciéndolo con el paso del tiempo. Ahora, gracias a la encriptación de extremo a extremo, Whatsapp saca partido a su algoritmo detectando los comportamientos abusivos de cualquier cuenta que incumplan cualquiera de los puntos de su política de uso. Así que si eres un asiduo a llevar a cabo cualquier tipo de spam… Whatsapp está al tanto de tu actividad.