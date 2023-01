Las mejores series para empezar el año en Netflix, HBO, Prime Video, Movistar+ y Disney+

Tenemos comedias, tenemos thrillers y tenemos miniseries basadas en hechos reales; si tu plan para descansar de fiestas y comilonas pasa por algún rato de sofá y mantita, aquí tienes las mejores series de estreno que van de la basada en el videojuego The last of us a Terapia sin filtro con Jason Segel y Harrison Ford o pasando por las basadas en hechos reales como el envenenamiento del exespía ruso Alexander Litvinenko o el caso Arny.

También este primer mes del año veremos temporadas que cierran series de éxito, entre ellas Atlanta, Servant o Hunters y esperadas producciones españolas como la adaptación a la pequeña pantalla de La chica de nieve, con Milena Smit.

Caleidoscopio, Netflix

Una banda de ladrones planea uno de los mayores robos de la historia que pasa por abrir una cámara acorazada supuestamente inexpugnable para hacerse con 7.000 millones de dólares y todo mientras el FBI les pisa los talones.

De ocho capítulos, cubre un periodo de 25 años antes del golpe y 6 meses después, en los que se profundiza en un rompecabezas de corrupción, codicia y venganza.

Vagamente inspirada en la historia real de la desaparición de miles de millones de dólares en bonos en el centro de Manhattan durante el huracán Sandy, lo realmente original de esta serie es su estilo narrativo no lineal, de modo que cada usuario de la plataforma lo verá en un orden diferente lo que redundará en una visión distinta de la historia, los personajes, las preguntas y las respuestas en torno a la trama.

Litvinenko, Movistar+

El 11 de enero llega a Movistar+ Litvinenko, una miniserie de cuatro episodios protagonizada por David Tennant que narra la investigación que llevó a cabo Scotland Yard –una de las más complejas y peligrosas de la historia de la policía de Reino Unido- para demostrar quién era el responsable del envenenamiento por polonio del exespía ruso Alexander Litvinenko.

Su viuda Marina Litvinenko así como personas clave involucradas en el caso participaron en este proyecto que reconstruye este caso en el que tuvo una parte activa, desde la cama del hospital, el propio Litvinenko, con pistas que apuntaban al presidente ruso, Vladímir Putin, como responsable de la orden de asesinarlo.

Atlanta, Disney+

El día 13 aterriza en Disney+ la cuarta y última temporada de Atlanta para seguir una vez más los pasos de Earn (Donald Glover) y su pandilla: el rapero Alfred “Paper Boi” Miles (Brian Tyree Henry), su colega Darius (LaKeith Stanfield) y su novia Van (Zazie Beetz).

Ganadora de dos Globos de Oro y un Emmy, Atlanta navega por la escena del rap de esa ciudad y explora la segregación y el racismo con un estilo en ocasiones surrealista mientras se pregunta, de vuelta en su ciudad natal, si ha cambiado Atlanta o lo han hecho los protagonistas.

Servant, Apple TV+

Otra de las series que llega a su fin este mes de enero es Servant. La cuarta temporada de este thriller psicológico que se centra en una pareja millonaria en duelo tras la muerte de su bebé.

Con M. Night Shyamalan como productor ejecutivo, lo que comenzó como un drama sobre el distanciamiento que sufre el matrimonio a raíz de esa pérdida evoluciona hacia el suspense e incluso el terror sobrenatural sin renunciar al humor negro.

Hunters, Prime Video

¿Y si cientos de oficiales nazis de alto rango se hubieran instalado en Nueva York para crear desde aquí un Cuarto Reich con los Estados Unidos como escenario? La temporada final de Hunters (13 de enero en Prime Video) nos pone por última vez tras los pasos de un grupo de lo más heterogéneo de cazadores que buscan frustrar sus planes.

Your Honor, Movistar+

El atracón continúa el 13 de enero con la segunda temporada de Your Honor, en Movistar+, con Bryan Cranston, al que adoramos en Beaking bad, convertido en Michael Desiato, un respetado juez de Nueva Orleans cuya vida se descarrila cuando su hijo adolescente mata accidentalmente al hijo del jefe criminal Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg) y se da a la fuga.

La trama desemboca en un juego de mentiras, engaños y elecciones imposibles que cuenta con la participación de la nominada al Emmy Hope Davis, Isiah Whitlock Jr., Rosie Perez, Margo Martindale y Amy Landecker, entre otros.

The last of us, HBO Max

El 16 de enero llega a HBO Max uno de los estrenos más esperados de este comienzo de año: The Last of us.

Basada en el videojuego homónimo y protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la trama se desarrolla 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida y donde Joel, un superviviente nato, es contratado para rescatar de una opresiva zona de cuarentena a Ellie, una niña que podría esconder muchas respuestas.

Arny, historia de una infamia, HBO Max

El 20 de enero llega también a HBO Max una nueva serie documental centrada en la investigación realizada en 1996 sobre una trama de corrupción de menores en un pub de ambiente gay de Sevilla, el Arny.

Durante meses, nombres de acusados van sumándose a una larga lista, entre ellos famosos como Jesús Vázquez, Jorge Cadaval, Javier Gurruchaga y el juez de menores de Sevilla, Manuel Rico Lara, lo que ocasiona una auténtica caza de brujas y muchas horas en televisión y páginas en prensa que redundarían en un juicio paralelo en la sociedad.

Tras la celebración del juicio, 32 de los 49 imputados serán absueltos por la justicia y declarados inocentes, ¿pero qué intereses había en involucrar a estas personas en una trama tan sórdida?, ¿y quién paga el daño causado en la vida de estos “falsos culpables”?

Supernormal, Movistar+

La segunda temporada de Supernormal que estrena Movistar+ el 26 de enero arranca con Patricia Picón sin trabajo, dedicada por completo a sus cuatro hijos y apoyando a su marido Alfonso en sus nuevos proyectos. Aunque parece haber encontrado por fin la tranquilidad, lgo dentro de ella sigue bullendo.

La chica de nieve, Netflix

El 27 de enero se estrena en Netflix La chica de nueva, un thriller basado en la novela de Javier Castillo que protagonizan Milena Smit, José Coronado y Aixa Villagrán.

La historia arranca con la desaparición de una niña durante la cabalgata de los Reyes Magos en Málaga en 2010, lo que da lugar a las investigaciones paralelas de Miren (Smit), una periodista en prácticas, y la inspectora Millán (Villagrán) que despertará aspectos de su pasado que habría deseado olvidar.

Terapia sin filtro, Apple TV+

Un terapeuta en duelo (Jason Segel) comienza a romper las reglas y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa en esta serie cómica de diez episodios escrita por los cocreadores de Ted Lasso Bill Lawrence y Brett Goldstein y el propio Segel y con un reparto que incluye a Harrison Ford.