La Generalitat inverteix 1,4 milions d’euros en plantes fotovoltaiques pels ports alacantins i castellonencs

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori invertirà 1.462.824,86 euros en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en els ports de Benicarló, Peníscola, Borriana, Xàbia, Altea, la Vila Joiosa i Santa Pola amb càrrec als fons Next Generation de la Unió Europea cedits a la Generalitat en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Tal com ha explicat el conseller Vicente Martínez Mus, durant la seua visita al port de Borriana, “amb aquesta iniciativa avancem en la lluita contra el canvi climàtic en dotar de fonts renovables d’energia a diferents instal·lacions de l’interior dels ports que gestiona directament la Generalitat”.

En concret, a Benicarló s’instal·laran 175 plaques amb una potència de 96,25 quilowatt pique sobre la coberta de l’edifici de la llotja, mentre que a Peníscola els 138 mòduls que estaran en la teulada de les oficines i les casetes seran capaces de produir 75,9 quilowatt pique. Per part seua, la llotja del port de Borriana comptarà amb 220 mòduls amb una capacitat de 121 quilowatt.

Una aposta «seriosa» per l’eficiència energètica

Respecte als ports alacantins, la coberta de la llotja i les oficines del port de Xàbia (amb 119 mòduls) subministraran 64,45 quilowatt pique; en el d’Altea, la llotja i les casetes dels pertrets pesquers es repartiran 218 mòduls amb una potència conjunta de 119,9 quilowatt pique i en el port de la Vila Joiosa els 180 mòduls instal·lats sobre les casetes generaran 99 quilowatt pique.

Per al conseller Martínez Mus, “l’administració ha de ser motor i exemple en matèria d’eficiència energètica i ús de renovables i, per eixe motiu, el Consell que presideix Carlos Mazón està fent una aposta seriosa i decidida per dotar als edificis i instal·lacions públiques que gestiona la Generalitat d’instal·lacions fotovoltaiques que ajuden a l’estalvi energètic i, d’eixe mode, contribuir en la lluita contra el canvi climàtic”.

Regeneració de l’antic varador de Borriana

Martínez Mus ha aprofitat la visita per a anunciar que la Conselleria està treballant en la regeneració de l’antic varador de Borriana per a convertir-lo en una plaça pública amb accés a la dàrsena per a la pràctica de caiac pol en el port de Borriana.

Es tracta, ha explicat el conseller, d’una “zona degrada i en desús” a la qual la Generalitat donarà “un nou ús públic per a convertir-la en una àrea lúdica-esportiva per a la pràctica de caiac pol. Aquesta actuació suposa un recurs turístic i esportiu més per a Borriana i el port, remodelant una zona fins ara oblidada”, ha assegurat.

Les obres consisteixen en la regeneració de 2.200 metres quadrats d’espai públic, així com la construcció d’una escala que facilitarà l’accés a la mar per a l’equip de caiac pol. A més, es connectarà aquest nou espai amb el vial contigu que dona accés a la Escola de la Mar. Per a millorar la integració entre el port i la ciutat es demolirà el mur que actualment separa la ciutat del varador i s’instal·larà una escultura portuària.