La Generalitat duplica la capacitat dels seus centres de dades per a millorar els servicis públics

La Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per mitjà de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), ha duplicat la capacitat dels centres de processament de dades (CPD) de la Generalitat per a millorar els servicis públics i impulsar la transformació digital de l’Administració valenciana.

Els centres de processament de dades, també coneguts per la seua denominació en anglés (data centers), són infraestructures físiques que consistixen en edificis o grans sales que allotgen els servidors que permeten processar, servir i emmagatzemar la informació que dona suport als servicis que oferix una organització als seus clients.

El director general de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, José Manuel García Duarte, ha explicat que els CPD de què disposa la Generalitat són “infraestructures segures, de confiança i escalables que permeten allotjar els sistemes d’informació crítics de la Generalitat i que la disponibilitat d’estos siga constant, ja que permeten l’accés a les dades necessàries per a la gestió administrativa des de qualsevol lloc”.

Millorar el temps de resposta

En concret, García Duarte ha especificat que la DGTIC “ha millorat la connectivitat entre tots els elements interns del CPD corporatiu i ha duplicat i millorat la capacitat de càlcul dels servidors corporatius de la Generalitat”.

El director general de TIC ha assegurat que, a més, “s’ha duplicat la capacitat d’emmagatzematge de dades, la qual cosa millora la tecnologia de les cabines d’emmagatzematge, que és on radica tota la informació de les bases de dades corporatives que administra la DGTIC”. Segons ha indicat, “esta iniciativa està millorant significativament els temps de resposta en els servicis que oferim a la ciutadania”.

El projecte, que ha durat dos anys, posa fi a un procés que va començar en 2013 amb la centralització de les competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la DGTIC i la unificació dels diferents servicis informàtics de les conselleries. Este procés implicava la consolidació dels diferents CPD que hi havia fins a l’actualitat (un en cada Conselleria) i la seua centralització en els dos CPD que gestiona actualment la DGTIC.

D’altra banda, la crisi derivada de la pandèmia va comportar l’impuls definitiu perquè es fera servir l’Administració electrònica i es produïra un increment substancial dels tràmits telemàtics i el teletreball. Tot això va suposar un increment elevat del consum de les capacitats dels CPD corporatius, la qual cosa va posar en evidència la necessitat d’incrementar-los amb la finalitat de poder donar resposta a la nova demanda.

Oficina Cloud

El director general de TIC ha avançat que, una vegada finalitzat el projecte i aconseguit el nivell de capacitats requerit, la DGTIC licitarà un contracte per a implantar una Oficina Cloud, amb la qual es vol establir la manera òptima d’efectuar un ús correcte i adequat de la computació en el núvol. L’objectiu de la creació d’esta oficina és evitar els possibles errors i maximitzar els beneficis del cloud computing en la Generalitat.

García Duarte ha explicat que es tracta de “comptar amb l’ajuda d’un conjunt de persones expertes en solucions basades en el núvol, de manera que guien d’una manera ordenada a la Generalitat en eixe camí cap al cloud, i que garantisquen, així, la tria de la millor opció i asseguren que encara es compte amb la possibilitat de donar marxa enrere d’una manera raonable en cas que es desitge fer-ho”.

“El camí per a pujar solucions TIC al núvol és cada dia més complex i està ple d’obstacles i amenaces que cal conéixer detalladament”, per la qual cosa l’Oficina Cloud “ens ajudarà a triar millor i a no hipotecar-nos a conseqüència de les nostres decisions”, ha conclòs.