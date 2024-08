Més de 5.500 menors de 35 anys accedeixen al Bo Lloguer Jove de vivenda

La Vicepresidència i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda ha resolt la quarta concessió d’ajudes del Bo Lloguer Jove, que beneficia un total de 5.640 menors de 35 anys, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Segons ha explicat la vicepresidenta Susana Camarero, estes ajudes han sigut possibles gràcies a l’augment de la partida destinada al Bo Jove, amb el qual més de 5.000 jóvens de la Comunitat Valenciana es beneficiaran d’esta ajuda, corresponent a la convocatòria 2023-2024, la qual cosa suposa un 44 % més que l’última convocatòria aprovada en 2022, en la qual l’anterior Consell va concedir un total de 3.910 ajudes.

Així mateix, ha destacat que s’ha aconseguit una xifra rècord de beneficiaris del Bo Lloguer Jove en esta convocatòria gràcies a l’esforç de la Generalitat.

L’objectiu de facilitar l’habitatge als joves

En este sentit, Susana Camarero ha indicat que estes ajudes s’emmarquen en l’objectiu del Consell que presideix Carlos Mazón de facilitar l’accés als jóvens a la vivenda, per la qual cosa el mes de desembre passat de 2023 es va incrementar amb 9,2 milions d’euros de recursos propis de la Generalitat, la dotació pressupostària per a la convocatòria 23-24 del Bo Lloguer Jove.

Amb esta aportació de la Generalitat, el Consell ha destinat 31,9 milions d’euros per al Bo Lloguer Jove, un 40 % més d’ajudes que en l’anterior convocatòria que el Botànic va dotar amb 22,8 milions d’euros aportats només pel Ministeri i que va deixar sense ajuda per falta de pressupost a 16.716 jóvens que havien sol·licitat aquesta ajuda.

Finalment, la vicepresidenta ha assenyalat que “la convocatòria del 2024 està pendent que el Govern d’Espanya repartisca 200 milions entre les comunitats autònomes”, i ha afegit que “des de la Generalitat hem instat el Govern que distribuïsca els fons de manera urgent, ja que estan en l’aire les ajudes al lloguer de milers de jóvens de la Comunitat Valenciana”.

La subvenció d’enguany ha sigut sol·licitada per 13.554 persones, de les quals 6.696 han sigut rebutjades per no reunir els requisits, mentres que se n’han desestimat 1.218 per falta de fons, un 8,9 % dels sol·licitants.