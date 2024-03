Ruth Merino acusa al Ejecutivo de Sánchez de “debilidad” por postergar los presupuestos

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha lamentado que la “debilidad” del Gobierno compromete la estabilidad de la legislatura al depender del apoyo de los partidos separatistas catalanes y le ha exigido a Pedro Sánchez que no eluda su responsabilidad y continúe con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024.

“Es una obligación constitucional presentar los Presupuestos y no es algo que dependa de la voluntad del Gobierno y mucho menos del tacticismo político. El riesgo de no poder sacar adelante las cuentas no puede servir al gobierno de excusa para eludir su mandato constitucional”, ha manifestado Merino.

“Huida hacia delante”

Merino ha comparado la estabilidad del Consell del cambio y el rigor de sus primeros presupuestos, presentados en tiempo y forma, frente a “los vaivenes y la inseguridad que transmite el Gobierno de España”.

“Tras acelerar los trámites y sacarse de la manga un informe de la Abogacía del Estado para poder probar los PGE de 2024, ahora Sánchez renuncia de forma irresponsable emplazando a los presupuestos de 2025 en una huida hacia adelante para mantenerse en el poder a costa de comprometer la estabilidad de todo el país”, ha insistido la titular de Hacienda.

“Sánchez no quiere arriesgarse a sufrir un fracaso en la tramitación de los presupuestos y ahora, a toda prisa igual que hizo cuando convocó las elecciones después de la derrota generalizada del PSOE en las pasadas autonómicas, pretende lanzar una cortina de humo con el presupuesto de 2025 en un nuevo ejercicio de escapismo al que nos tiene lamentablemente acostumbrados”, ha lamentado Merino.

Merino acusa a la Moncloa de “extrema debilidad”

La consellera de Hacienda ha subrayado la renuncia a continuar con los trabajos para elaborar las cuentas demuestra la “extrema debilidad” del Gobierno “al no ser capaz de sacar adelante la ley más importante del año después de haber cedido con la Ley de Amnistía y el resto de las prebendas a los partidos nacionalistas catalanes”.

Sin ir más lejos ha recordado que esta misma semana el Ministerio de Hacienda ha publicado la información para elaborar las balanzas fiscales con el fin de satisfacer los deseos de Junts y convertirse “en cómplice de sus planes para acabar con la solidaridad interterritorial”.

Implicaciones para las CCAA

La renuncia del Gobierno a elaborar los presupuestos de 2024 y la prórroga de 2023 tiene varias implicaciones inmediatas para las comunidades autónomas.

En el caso de la Comunidad Valenciana, supone que el gobierno no vaya a cumplir con la exigencia de habilitar un fondo transitorio de nivelación que permita a las comunidades infrafinanciadas disponer de los mismos recursos que la media mientras se aborda la reforma del sistema de financiación, dijo la consejera.

Además, recordó que las comunidades autónomas están recibiendo las mismas entregas a cuenta del sistema de financiación que en 2023. Es decir, al prorrogarse las cuentas del año pasado, los recursos que las autonomías reciben mensualmente para financiar la sanidad la educación y los servicios sociales no se han actualizado según la subida comunicada por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas el pasado diciembre con varios meses de retraso en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“El aumento de recursos para las comunidades autónomas del que tanto han presumido el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Hacienda no se está traduciendo en una mejora de los ingresos este año y no será así mientras el Gobierno no actualice estas entregas”, ha concluido la consellera de Hacienda.