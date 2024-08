SITVAL gestiona quasi 93.000 cites d’ITV i genera més de 4,5 milions d’euros amb la seua nova plataforma web

Des de la seua posada en marxa el passat 15 de juliol, la nova plataforma de gestió de reserves i pagaments de Sitval ha canviat la forma en què els usuaris programen les seues cites per a la inspecció tècnica de vehicles (ITV). En cinc setmanes, aquesta eina ha gestionat un total de 92.933 cites, generant ingressos per un valor de 4.543.156 euros.

La implantació de la plataforma ha tingut un impacte notable en totes les províncies de la Comunitat Valenciana. A la província de València, les 13 estacions d’ITV han assumit 55.795 cites, la qual cosa ha resultat en ingressos per 2.747.067 euros, consolidant-se com la província amb major activitat. Alacant, amb 11 estacions, ha gestionat 30.466 cites, ingressant 1.467.661 euros. Per part seua, Castelló, on SITVAL compta amb tres estacions, ha atés 6.672 cites, generant ingressos per 328.428 euros.

Un avanç significatiu en la gestió de cites

Nuria Montes, consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, i presidenta de Sitval, ha destacat que «aquestes xifres demostren que hem pogut corregir un dels grans problemes que ens trobem en el procés de reversió de l’empresa quan arribem al Consell: la disponibilitat de cites”.

Montes ha subratllat, a més, que “aquest nou sistema de cita prèvia per internet amb pagament directe a l’estació d’inspecció de vehicles és una de les mesures que millor efecte han tingut sobre els usuaris”.

Per a la consellera, l’èxit de la plataforma no sols es mesura en xifres monetàries, sinó també en termes d’eficiència. Les cites reservades i pagades a través d’aquest nou sistema han requerit un total de 33.303 hores de treball en inspeccions tècniques de vehicles, la qual cosa reflecteix el volum i l’efectivitat del servei.

Pla de Xoc: Ampliació de plantilla i millores en la plataforma

La posada en marxa d’aquesta plataforma forma part del Pla de Xoc de Sitval, que inclou, entre altres mesures, la contractació de 109 nous empleats com a part de la plantilla fixa de l’empresa pública. Segons Montes, aquesta ampliació de personal “permetrà estabilitzar aquest servei públic d’inspecció tècnica de vehicles amb els nivells de qualitat que perseguim”.

A més, la plataforma de gestió de reserves ha introduït un sistema de ‘semàfors’ que permet als usuaris conéixer la disponibilitat de cites en cada estació amb major precisió. Aquest sistema utilitza tres colors: el verd indica disponibilitat en menys de 30 dies, el taronja entre 30 i 45 dies, i el roig per a temps d’espera superiors a 45 dies.