L’aeroport de Castelló s’alia amb LOFITH per fabricar materials del sector aeroespacial

La societat pública Aeroport de Castelló (Aerocas) ha tramitat la sol·licitud de l’empresa valenciana LOFITH Compòsits per a instal·lar-se en l’aeroport amb l’objectiu de desenvolupar la seua activitat de disseny i fabricació de components termoplàstics d’altes prestacions, destinats a diferents sectors com l’aeroespacial.

El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha manifestat la seua satisfacció amb la tramitació d’aquesta proposta, “ja que està alineada amb l’estratègia de diversificació de l’aeroport de Castelló i amb el seu objectiu d’acollir empreses innovadores vinculades al sector aeronàutic i aeroespacial”.

LOFITH començarà a mitjan de 2025 amb una previsió de cinc milions d’euros

L’empresa ha plantejat a l’autoritat de l’aeroport emplaçar-se per a dur a terme la seua activitat, que preveu iniciar-se a mitjan 2025. Amb aquesta línia de fabricació, l’empresa preveu aconseguir una xifra de negoci de cinc milions d’euros en els primers anys d’activitat i la creació de 22 llocs de treball d’alta qualificació.

La companyia està especialitzada en la formulació i fabricació de components termoplàstics de fibra llarga. La seua tecnologia ha sigut desenvolupada per AIMPLAS-Institut Tecnològic del Plàstic i promoguda a través del vehicle d’inversió REDIT Ventures.

Els materials d’altes prestacions que produeix permeten obtindre peces lleugeres, resistents i de gran versatilitat. A més, poden dotar-se de característiques com la conductivitat, l’apantallament o la capacitat ignífuga, la qual cosa els converteix en idonis per a sectors exigents com l’aeroespacial o el de l’automoció.