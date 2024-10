La Generalitat lidera una iniciativa nacional perquè les empreses puguen obtindre deduccions fiscals per R+D+I

La Comunitat Valenciana, a través de l’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), lidera una iniciativa nacional perquè tant l’Institut com la resta d’agències de desenvolupament regional espanyoles puguen emetre de manera gratuïta per a les empreses els informes motivats vinculants que els permeten obtindre deduccions fiscals per les seues activitats de R+D+I.

Aquesta proposta s’ha aprovat per unanimitat durant la celebració del 24 Fòrum Anual d’Agències de Desenvolupament Regional (Fòrum ADR) celebrat a Gijón, al qual ha assistit el secretari autonòmic d’Indústria, Comerç i Consum, Felipe Carrasco.

Amb aquesta proposició es vol equiparar tant a Ivace+i com la resta de les agències amb el Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI) i amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que són els qui fins a la data emeten aquests informes.

Una bona acollida

La iniciativa llançada per Felipe Carrasco ha tingut un bon acolliment i acceptació per part de la resta de les agències de desenvolupament regional espanyoles els qui han acordat la constitució d’un grup de treball a nivell nacional, liderat per Ivace+i, per a començar a treballar en aquest tema amb un “compromís ferm” per part de tots els directors generals.

Per al secretari autonòmic d’Indústria el fet que Ivace+i puga emetre aquests informes vinculants permetria a les empreses obtindre directament i de manera gratuïta el document “el que es tradueix en menys tràmits i costos per a les empreses i una major agilitat, seguretat i eficàcia en la gestió de les deduccions fiscals”.

“Els empresaris- ha afegit Felipe Carrasco- necessiten mesures reals, i concretes i aquesta proposta que ara començarem a madurar va en línia amb la política de suport a les empreses i emprenedors que defensa el Consell valencià i amb la qual volem que les empreses rendibilitzen al màxim els seus projectes de R+D+I en poder obtindre retorns de la seua inversió”.

Carrasco en la Junta Directiva

El grup de treball liderat per Ivace+i començarà a funcionar el mes vinent de novembre amb una sèrie de reunions per a analitzar qüestions tècniques i burocràtiques i aconseguir un acord amb els ministeris competents per a capacitar a les agències de desenvolupament regional.

Un altre dels acords adoptats en l’Assemblea Nacional de l’Associació d’Agències de Desenvolupament Regional celebrada a Gijón és la incorporació del secretari autonòmic a la Junta Directiva del Fòrum de ADR “el que permetrà- ha indicat Carrasco- una major implicació en les activitats que desenvolupa l’associació i donar suport al seu bon funcionament”.

L’objectiu de l’Assemblea celebrada a Astúries és l’intercanvi d’experiències entre les agències com a principals instruments de política regional vinculades a la innovació, la competitivitat i les estratègies d’especialització intel·ligent.