Iryo y TravelPerk se asocian para ahorrar a las empresas un 10% en sus trayectos de alta velocidad

Iryo, compañía presidida por Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum y TravelPerk, la innovadora start-up unicornio con sede en Barcelona unen sus caminos en una colaboración que no solo simplifica el proceso de reserva de trenes de Alta Velocidad para los usuarios de TravelPerk.

Lejos de quedarse ahí, también facilita la recuperación del IVA en los billetes reservados a través de su aplicación, lo que supone un ahorro significativo del 10% en los costos de viaje. TravelPerk también ofrece soluciones para la recuperación del IVA a nivel europeo, lo que brinda aún más beneficios a las empresas que optan por esta plataforma.

La integración de iryo en TravelPerk refleja el firme compromiso de la empresa con la sostenibilidad ya que es la opción de movilidad más responsable en la actualidad. La plataforma ya ofrece información detallada en tiempo real sobre las emisiones de CO2, y con su programa GreenPerk, permite a las empresas compensar la huella de carbono de sus viajes corporativos, reforzando así su enfoque en la responsabilidad social empresarial.

Con esta nueva integración ferroviaria junto con su inventario completo de alojamientos, vuelos y coches de alquiler, TravelPerk se destaca como líder en el sector y es una de las pocas agencias de viajes de nueva generación que permite la recuperación del IVA en los viajes de empresa.

Adria Izard, Director de TravelPerk España, reconoce la evidencia de que los viajeros «están cambiando sus preferencias, optando por el tren en lugar del avión. En 2019, el 64% de nuestras reservas de Madrid a Barcelona se hicieron en tren, hoy en día ha ascendido al 77%.

Además, reconoce estar «emocionado de asociarnos con Iryo para ofrecer a nuestros usuarios una experiencia de viaje aún más completa. Con esta integración, nuestros clientes pueden reservar y modificar billetes de tren de Iryo directamente desde nuestra plataforma líder en línea, tanto en su versión web como móvil. Además, las empresas con tarifas corporativas de Iryo pueden ahora cargarlas en TravelPerk, aprovechando así todas las ventajas que ofrecemos».

Por su parte, Guillermo Turner, Director de Ventas de Iryo, ha destacado que “integrar un nuevo colaborador en nuestra red de partnership es siempre un motivo de celebración ya que nos permite seguir creciendo y posicionándonos. Aliarnos con una compañía líder en el sector de los viajes corporativos como TravelPerk nos va a permitir a seguir llegando al viajero de negocio de una forma cada vez más ágil”.

Iryo, que además de Air Nostrum tiene de socios a Trenitalia y Globalvia y que inició operaciones el 25 de noviembre de 2022 con una flota de 20 trenes Frecciarossa de última generación, conecta Madrid, Barcelona, Cuenca, Valencia, Zaragoza, Alicante, Albacete, Tarragona, Málaga, Sevilla y Córdoba

No sólo eso, la plataforma ofrece una propuesta innovadora con cuatro clases de confort –Infinita, Singular Only YOU, Singular e Inicial– que se adaptan a las necesidades de cada viajero y que se complementan con su oferta gastronómica a bordo bajo Haizea, su marca propia. Además, para satisfacer las necesidades de los viajeros de negocio, ha lanzado su programa “Singular Empresas” en el que las empresas disponen de una flexibilidad excepcional y múltiples beneficios como el acceso a las casas iryo.