Juan Roig se queda con la mejor base de la Marina del Puerto de Valencia: Nadie se atreve a pujar contra él

Juan Roig se ha quedado sólo ante la petición de la cesión de la base que utilizó del Alinghi en la Copa América de Valencia. El presidente de Mercadona mostró a la Autoridad Portuaria de Valencia su deseo de ocupar esta instalación, que es la mejor ubicada del Puerto de Valencia, por lo que se abrió un periodo de 30 días para que quien quisiera pudiera optar a la cesión. No habrá concurso. Nadie se ha atrevido a enfrentarse a Juan Roig.

La petición de ocupación de la base del Alinghi nace de Edem, la escuela de negocios ligada a Juan Roig, y Lanzadera, el centro de emprendedores del empresario valenciano. El objetivo es ampliar las instalaciones que el presidente de Mercadona destina a sus alumnos y emprendedores ya que las siguentes instalaciones contiguas a la antigua base de Alinghi ya están ocupadas por Juan Roig.

El plan del empresario pasa por una inversión de 14,7 millones de euros que servirá para la adaptación del edificio de Copa América que fue concebido como efímero.

El otorgamiento de una concesión a solicitud del interesado viene legislado en los artículos 83 y 84 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Para ello, es necesario presentar un «Proyecto básico, que deberá adaptarse al plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto o, en su defecto, a la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios. Incluirá la descripción de las actividades a desarrollar, características de las obras e instalaciones a realizar, posibles efectos medioambientales y, en su caso, estudio de impacto ambiental, extensión de la zona de dominio público portuario a ocupar, presupuesto estimado de las obras e instalaciones y otras especificaciones que determine la Autoridad Portuaria.

Además, se tiene que incorporar una memoria económica financiera y diversa documentación acreditativa. Según explican fuentes especializadas en derecho portuario, en propuestas como la que presentó el presidente de Mercadona, Juan Roig, para quedarse con la base del Alinghi se tiene que abrir un periodo de 30 días para dar oportunidad al que quiera a optar a la misma condición.

En el caso de que se hubiera presentado algún candidato adicional a Juan Roig, la Autoridad Portuaria de Valencia tendría que haber abierto un concurso público por la concesión. El hecho de que no se haya presentado ningún candidato adicional no convierte a EDEM y Lanzadera en adjudicatarias de la explotación de la base del Alinghi ya que tendrá que ser a partir de ahora el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia el que decida si adjudica o no a Juan Roig la concesión que ha solicitado.

Consultado por Economía Digital, desde Marina de Empresas se indica que la tramitación continúa y que esperan que a final de mes se conozca la decisión que va a tomar la Autoridad Portuaria de Valencia sobre la propuesta de concesión que cursaron.