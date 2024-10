Més de 1.000 pimes valencianes sol·liciten ajudes del programa Kit Consulting per a avançar en la seua digitalització

En tan sols tres mesos des de l’obertura del termini, més de 1.000 pimes de la Comunitat Valenciana han sol·licitat l’ajuda del programa Kit Consulting, que busca impulsar la digitalització de les empreses d’entre 10 i menys de 250 empleats. A nivell nacional, el programa ha rebut fins a la data 8.500 sol·licituds, la qual cosa representa més del 56% de l’objectiu de 15.000 pimes marcat pel Govern.

El Kit Consulting, gestionat per Red.es, compta amb un pressupost de 300 milions d’euros i és finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya mitjançant els fons NextGenerationEU. La seua finalitat és proporcionar a les pimes els recursos necessaris per a avançar en la seua transformació digital mitjançant serveis d’assessorament especialitzat.

Fins a 24.000 euros d’assessorament digital

Les pimes que sol·liciten l’ajuda del Kit Consulting podran optar a un Bo d’Assessorament Digital amb el qual finançaran serveis de consultoria per a optimitzar la seua estratègia de digitalització. La quantia del bo varia segons la grandària de l’empresa: 12.000 euros per a empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats, 18.000 euros per a aquelles d’entre 50 i menys de 100 treballadors, i fins a 24.000 euros per a les d’entre 100 i menys de 250 empleats.

Aquest bo permetrà a les pimes traçar un full de ruta digital que millorarà la seua competitivitat i eficiència en àrees clau com la intel·ligència artificial, l’anàlisi de dades, la ciberseguretat o l’estratègia de vendes digitals.

Terminis i serveis

Les empreses interessades poden presentar la seua sol·licitud fins al 31 de desembre de 2024 a través de la seu electrònica de Red.es. Els serveis d’assessorament disponibles es divideixen en 10 àrees clau, que van des de l’assessorament en processos de negoci i producció fins a la transformació digital integral.

Una vegada concedida l’ajuda, les pimes podran triar entre un catàleg de 2.000 assessors digitals registrats en la plataforma Accelera pime, els qui seran els encarregats de prestar els serveis acordats.

A més, el Kit Consulting simplifica el procés de sol·licitud i justificació de l’ajuda mitjançant un sistema de tramitació automatitzat que utilitza eines d’intel·ligència artificial per a reduir la càrrega burocràtica, acurtar els terminis de concessió i comprovar la qualitat dels serveis.

Impacte esperat

Fins al moment, les 8.500 sol·licituds presentades a nivell nacional representen un compromís d’inversió de 117 milions d’euros en assessorament digital per a les pimes. En la Comunitat Valenciana, les més de 1.000 sol·licituds confirmen l’interés del teixit empresarial valencià per continuar avançant en la seua digitalització i adaptar-se a les demandes del mercat.

Aquest programa s’emmarca en els esforços del Govern per accelerar la transformació digital de les empreses espanyoles i garantir que puguen competir en un entorn cada vegada més tecnològic i globalitzat.