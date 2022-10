Maroto repesca a Ford para el Perte tras constatar que fabricará coches eléctricos en 2026 

Ford y el Ministerio de Industria volvieron ayer a darse la mano en el camino hacia la electrificación. Tras el portazo de la multinacional al Perte del vehículo eléctrico, el plan estrella del Gobierno de España, ambos se han reconciliado. 2026 ha quedado ya marcado en el calendario como fecha para la electrificación de la factoría de Almussafes.

El fabricante renunció al Perte, ahora llamado línea 1 del Perte, porque las inversiones para la electrificación se tenían que ejecutar antes del 30 de junio de 2025. La ministra de Industria, Reyes Maroto, puntualizó que «2026 es la fecha en la que van a poner en marcha una línea exclusiva de vehículos eléctricos (en Ford). Desde ya tenemos que planificar las inversiones”.

El que ha dado el brazo a torcer ha sido el Ministerio, que ahora habla de que se “acomoda” a las necesidades que tiene Ford igual que hará con las de Stellentis, cuya fábrica en Vigo se ha quedado también de la primera convocatoria del Perte. Estas nuevas ayudas son ahora llamadas la línea 2 del Perte, que consiste en volver a sacar la convocatoria de ayudas para lo que hace falta que Europa lo autorice. Además, también se contemplan nuevas ayudas regionales para ayudar a los fabricantes a su electrificación.

“Ford decidió bajarse de esa primera convocatoria y vamos a trabajar con ellos para la segunda convocatoria, que se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2023. En ella podremos acomodar a los tiempos que Ford necesita para esta inversión tan necesaria”, ha indicado la ministra.

Por parte de Ford, su presidente en España, Jesús Alonso, confirmó el cambio de la compañía que pasó de anunciar hace dos meses que se bajaba del Perte a decir que “sí, por supuesto” va a presentarse a la segunda convocatoria de las ayudas con fondos europeos.

“Valencia es el punto elegido para los próximos eléctricos y estamos muy abiertos a que negocie el gobierno español (con la Comisión Europea)”, dijo Alonso. No avanzó ninguna cifra de inversión prometida para Almussafes ni necesidad concreta de subvenciones aunque sí la confianza de que el Gobierno de España encontrará la forma de que los fondos del Perte se puedan repartir con el calendario, ahora ya confirmado, de que en 2026 vendrán los nuevos modelos.

Leer más: Ford Almussafes renuncia a los 106 millones del PERTE por no tener confirmados los nuevos modelos

El acuerdo de que llegarán nuevas subvenciones no mueve ni un ápice los planes de Ford con su plantilla ni su producción actual, sobre las que las expectativas no son positivas. Dionisio Campos, director de fabricación de Ford España, confirmó un ERE para el año que viene sobre el que no detalló el número de afectados. “Comenzaremos a hablar en 2023”, ha apuntado.

Sobre el futuro a corto plazo, las previsiones son más negativas. El ERTE que tenía vigor hasta el 31 de octubre se prolongará hasta final del año mientras que el futuro de S-Max y Galaxy tienen las horas contadas. Ayer aún pasaban por la cadena de montaje de Almussafes pero no durarán mucho tiempo más.

Preguntado por el futuro de estos dos modelos, S-Max y Galaxy, Dionisio Campos dijo: “Lo estamos evaluando en estos momentos. Se ha migrado hacia SUV y vehículos pequeños y, lógicamente, con una producción de un centenar de coches está ahora en estudio la fecha exacta para parar esa línea de producción”.