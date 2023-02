SH Hoteles prevé que en dos años Booking purgue al que no esté certificado como sostenible

Javier Vallés, director general de SH Hoteles, asegura que la plataforma de reservas Booking purgará a los establecimientos que no están certificados como sostenibles en los próximos dos años. «No es una opción ser sostenible o no. No hay otra opción», ha dicho Vallés durante una jornada sobre la sostenibilidad hotelera organizada por Porcelanosa y Eco-One, en la que ha explicado: «Igual que hoy puedes discriminar en Booking según si el hotel tiene piscina o si está o no en el centro de la ciudad, podrás seleccionar sólo los que sean sostenibles».

En el contexto de la sede de Porcelanosa en la calle Jorge Juan de Valencia, un nutrido grupo de hoteleros se reunieron ayer con Zdenka Lara, cofundadora de Eco-One, empresa dedicada a la sostenibilidad hotelera, y directivos de Porcelanosa, para debatir sobre la tendencia de la sostenibilidad. La conclusión fue que hay medidas de sostenibilidad que son rentables a corto plazo y otras que cuya omisión eliminan la viabilidad empresarial a largo plazo. Y sobre estas últimas, los avisos de la exigencia de sostenibilidad empiezan a ser cada vez más contundentes.

Especialmente, entre el público extranjero (mucho más los nórdicos que los ingleses) y, especialmente, entre el turismo de congresos, que ya ha incorporado como requisito la sostenibilidad del destino. Carlos de Selva, general manager del Hotel Primus Valencia, apunta: «La pandemia nos ha ayudado mucho. Desde hace un año estamos haciendo un plan para ordenar todo. Para los eventos futuros nos exigen que seamos sostenibles. Esto es algo que ya está aquí. Nos piden documentación social y económica de lo que hacemos en sostenibilidad».

Sergio Ramos, director del Hotel Balneario Las Arenas, aseguró: «Hay eventos que nos piden conocer nuestra RSC. Quieren saber qué acciones sostenibles estamos haciendo porque buscan hoteles que tengan la misma ideología que las empresas y no tienes la sostenibilidad en mente te descartan inmediatamente».

Luis Fernández, CEO y fundador de Sweet Hoteles, añadió: «Hay muchos hoteles que se gastan mucho dinero en sostenibilidad pero no lo comunican adecuadamente y es necesario contarselo a los clientes». Javier Vallés, de SH Hoteles, añadió finalmente: «Hay congresos de 150 habitaciones durante cuatro días que no se conforman con que les digas que eres sostenible. Tienes que mandarles el certificado para demostrarlo y sin el certificado no hay contrato».

De la coacción a ducharse rápido a huertos cercanos

Entre las medidas para la sostenibilidad que se expusieron en la jornada, dos llamaron especialmente la atención. David Martinez, director de calidad de Poseidon Hoteles, se jactó de de reducir en 60 segundos las duchas de sus clientes con mensajes en el cuarto de baño. A estas misivas las llamó «altruistas» y aseguró que se referían al coste que suponía cada litro de agua mientras que «otro tipo de mensajes más egoístas», que no se atrevió a reproducir, aseguró que habían logrado reducir el consumo de agua en 75 segundos por ducha.

Al margen del asunto por el que se pasó de puntillas sobre si el lujo (los hoteleles de cinco estrellas) debían verse afectados o no en su reposición de toallas y sábanas mientras se habla de sostenibilidad o el debate de la bañera frente a la ducha (después del aparente beneplácito que tuvo entre hoteleros los ahorros logrados con la coación en la ducha), la iniciativa que más se repitió fue la creación de huertos en los hoteles.

Desde el más modesto, de tres por tres metros para romero y tomillo, del que habló el hotel Primus Valencia hasta las 15 hectáreas de campos en Villajoyosa para hacer “la mayoría de los productos que tenemos en el buffet” que comentó Alejandro Benito, director de comunicación y marketing de la cadena de hoteles Servigroup de Benidorm. «En cuestión de dos horas podemos llevar los productos a cada uno de los hoteles para que lleguen al cliente”, apuntó.

José Ramón Tramoyeres, socio fundador de Serawa Hoteles, aseguró que la experiencia de ver los tomates en la huerta cuando el cliente está desayunando permite incrementar el ticket medio porque están dispuestos a pagar más en el restaurante para probar esos productos kilómetro cero.

Dentro del contexto de la jornada en la tienda de Porcelanosa en Valencia, el responsable de arquitectura de Porcelanosa, Ramir Gil, aprovechó para explicar la creación de Porcelanosa del baño en 3D en el que la compañía «mide el ciclo de vida, la huella de carbono y ahorra hasta dos meses en la instalación» mientras se postuló como «partner para acceder fondos sostenibles y que le entreguen los baños cumpliendo los plazos preestablecidos«.

Desde Eco-One, Zdenka Lara apuntó que la clave de la sostenibilidad es que «no es cuestión de un mes sino que, una vez se decide, ya nunca se deja de ser sostenible y se empieza con pequeñas decisiones adaptadas al presupuesto».