Cambio de rumbo en la TV valenciana À Punt, que buscará formatos «en castellano» para liderar audiencias

La televisión pública valenciana ha dado un paso más para quitarse el lastre que supuso su cierre y reapertura con la nomenclatura de ‘À Punt’, que buscaba distanciarse de la etapa de Canal 9. Abiertamente, el foco está en lograr audiencia y para ello se rompen los corsés del idioma. El castellano deja de ser considerado un enemigo a ser una opción.

El director de marketing, Benajamín Marín, dijo en la presentación: «Queremos ser la referencia informativa de toda la Comunidad Valenciana. De los valencianos, de los castellonenses y de los alicantinos. De los de la Vega Baja, ya sea en castellano o en valenciano. Del interior y de la costa. Ser la referencia informativa que toca la calle». ‘La gran estrena’ de los sábados tendrá largometrajes en sistema dual, en castellano y en versión original.

Alfred Costa, director general de À Punt, aportó dosis de realismo. «Somos una empresa pública pero también somos una empresa que compite«, apuntó. «Los valencianos son los que viven en la Comunitat Valenciana», añadió. «Donde cabe un TikTok, no cabe una subordinada relativa», remató.

El lenguaje más atrevido lo usó para los deportes, donde dijo que más vale «un buen fuera de juego y una tarjeta, que no jugar la pelota» mientras que en términos empresarial-audiovisuales puso dos datos que definen la apuesta. «12 horas en directo de las 15 que hacemos entre semana, el 80% de la programación«, detalló. «La aportación de 1,5 millones de la Generalitat ha permitido activar proyectos para favorecer a un sector industrial, la creación de nuevas tecnologías y activar la ficción seriada», reconoció.

À Punt y Canal 9

La presentación de la nueva temporada sí que tuvo tibias referencias directas a «Canal 9» (su nombre se escuchó) pero en lo que destacó es que estuvo repleta de mensajes indirectos hacia lo que fue la radio televisión pública valenciana. La nueva programación empieza «El nou (día 9) del nou (septiembre, mes 9) tornem de nou (de nuevo)», dijo Alfred Costa, director general de À Punt, que añadió: «I en el nou (número 9 del mando)».

La clara inderecta a recordar el nombre anterior de la televisión pública valenciana aún sumó otro nueve cuando en el repaso de informativos, Amparo Fernández, presentadora del informativo de la noche, sumó a la frase de Costa que ella empezaba «a les nou (nueve de la noche)». Fuera de micros, los que estuvieron y continúan, sentenciaban: «Esto ha cambiado. Ya no vale hacer lo que a uno le gusta sino que hay que lograr audiencia ya que, si no te ven, no cumples ninguna función».

Las referencias al pasado construmbrista y enraizado al territorio se demostró en los dos platós elegidos para la presentación de la programación a los directores de los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana («Si lo hubiéramos hecho en el lineal de piñas no habría venido tanta gente», bromeó Costa).

El primer plato utlizado fue el que servirá a Ximo Rovira para su magacine, que vuelve a la mañana, de 10 a 13 horas, con el nombre «Bon Dia Comunitat Valenciana». El año pasado la presentación de la programación se realizó en los estudios de Paterna desde con Ximo Rovira volvía a la televisión pública valenciana, entonces en horario vespertino con ‘Som de casa’. Oficialmente, esta vez se remarcó que el decorado del nuevo programa de Ximo Rovira se ha hecho con material reciclado.

Fuera del discurso de presentación se matizó que no hay presupuesto ni para poner en marcha el principal estudio de las instalaciones de la Radio Televisión Pública Valenciana en Burjassot, sobre el que se especuló que haría falta tres millones para su reforma. Ese espacio sin utilizar actualmente es donde se grabaron, entre otras series y programas, el mítico «Tómbola» de Ximo Rovira que fue copiado por las autonómicas y después por Telecinco. El propio Rovira bromeó al especular sobre «si algo del material reciclado viene del decorado de Tómbola».

Los cambios en la programación, que guardan consonancia con los que se aplicaron en la pasada temporada, buscan profundizar en los directos y la cercanía audiovisual junto al fomento y divulgación de las tradiciones, que se considera el foco fundamental que debe tener la televisión pública.